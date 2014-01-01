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جمهور الأهلي يساند فايلر.. هاشتاج جديد لمؤازرة مدرب الأحمر

06:05 م | الأحد 01 سبتمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
جمهور الأهلي يساند فايلر.. هاشتاج جديد لمؤازرة مدرب الأحمر

رينيه فايلر

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حرصت جماهير الأهلي على مساندة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي الجديد.

وجاء ذلك بعد موجة الغضب، التي تعرض لها مجلس إدارة القلعة الحمراء بسبب اختيار رينيه لتدريب الأهلي، خلفًا لمارتن لاسارتي.

وتصدر هاشتاج "جمهور الأهلي يساند فايلر"، موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، ليشهد مساندة كبيرة من قبل جماهير النادي الأهلي، قبل القدوم إلى مصر من أجل بدء رحلته مع القلعة الحمراء، خاصة وأنه ينتظر اختبارات صعبة ببطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكذلك السوبر المصري أمام الزمالك.

فايلر يطلب تسجيلات هزائم الأهلي في الموسم الماضي

بدأ الجهاز الإداري لفريق كرة القدم بالنادي الأهلى، تجهيز شرائط المباريات الأخيرة للفريق الأحمر في الموسم الماضي، وكذلك مباراتي "إطلع برة" في دوري الأبطال الأفريقي، ولقاء وداع كأس مصر أمام بيراميدز، لتقديمها للجهاز الفني الجديد بقيادة رينيه فايلر.

وقال مصدر بالأهلي لـ"الوطن سبورت"، إن فايلر طلب مشاهدة آخر المباريات للفريق في الموسم الماضي، خاصة التي خسرها، ومنها خماسية صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز في الكأس المحلية والدوري، بالإضافة لمعرفة كل تفاصيل قائمة الفريق وعدد اللاعبين، ومراكز كل عناصر الفريق، قبل جلسته معهم عقب وصوله القاهرة مساء اليوم الأحد.

وأبلغ مسؤولو الأهلي، المدرب السويسري، أن الفريق حقق ريمونتادا تاريخية الموسم الماضي، بالفوز بالدوري الممتاز بعدما كان متأخرًا في بداية انطلاق الدوري وتراجع النتائج.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع رينيه فايلر بشكل رسمي، رفقة مساعدين أجانب بينهم مدرب حراس مرمى أجنبي، بالإضافة إلى وجود سامي قمصان كمدرب مصري وحيد ضمن الجهاز الفني، كما تم الاستقرار على استمرار على سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.

ويعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غدً الإثنين، لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة وكذلك تقديم الجهاز المعاون.

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