كأس مصر.. الزمالك نحو خطوة من بطولته المفضلة بانتصار صعب على سيد البلد

تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الإسماعيلية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، ليخطو خطوة جيدا

وأرسل عبدالله جمعة لاعب الزمالك عرضية من الجبهة اليسرى في الدقيقة 6، سددها زميله المغربي أوناجم برأسية قوية من على حدود منطقة الست ياردات لكن أمسكها عماد السيد بثبات.

وفي الدقيقة التاسعة، مرر عمر السعيد للخلف، لتصل الكرة إلى المهاجم المغربي أشرف بنشرقي الذي أرسل تمريرة ساحرة إلى يوسف أوباما، ليسدد الأخير كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى فريق الاتحاد السكندري.

وفي الدقيقة 18، أهدر أوباما فرصة هدف محقق للزمالك، وذلك بعد بينية رائعة من بنشرقي وصلت إلى حمدي النقاز في الجهة اليمنى الذي أرسل عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى أوباما، ليسدد الأخير الكرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالعارضة وعادت لتجد رأسية أوباما من جديد لكن مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 32، أرسل حمدي النقاز عرضية مميزة، ليرتقي لها عمر السعيد برأسه، ليتألق عماد السيد وترتطم الكرة بالعارضة، وتمر بسلام على مرمى زعيم الثغر.

وفي الدقيقة 37، ضرب حمدي النقاز مصيدة التسلل، وكاد أن يضيف الهدف الأول للزمالك لولا تألق مدافعي الاتحاد.

وتألق عماد السيد في الدقيقة 39، وأنقذ مرمى الاتحاد من هدف محقق للزمالك بعد رأسية مميزة من عمر السعيد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد المغربي أوناجم لاعب الزمالك من على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليسرى مرت أعلى من مرمى عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وفي الدقيقة 67 تمكن خالد قمر من مراوغة رائعة لمحمد عواد أتبعها بتسديدة قوية في اتجاه المرمى، لكن تدخل محمود علاء وأبعد الكرة من على خط المرمى برأسية رائعة.

وفي الدقيقة 70، كرة طويلة وصلت إلى مصطفى محمد، لاعب الزمالك والذي سدد كرة قوية مرت ضعيفة ووصلت إلى شيكابالا داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى الذي سدد الكرة لكن تألق عماد السيد وأبعدها ببراعة.

وفي الدقيقة 79، سدد مصطفى محمد لاعب الزمالك كرة صاروخية من الجانب الأيمن على حدود منطقة جزاء الاتحاد تصدى لها ببراعة عماد السيد وأخرجها إلى ركنية.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقين للوقت الإضافي والتي ابتسمت للفارس الأبيض.

وفي الدقيقة 100، أرسل شيكابالا ركلة ركنية للزمالك من الجانب الأيمن لتصل إلى الخالي من الرقابة الدفاعية مصطفى محمد ولا يتوانى عن تسديد الكرة في الشباك مباشرة معلنًا تقدم فريقه بهدف، والذي قاد الفارس الأبيض للمباراة النهائية.

وبتلك النتيجة، ينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز وبتروجت في المباراة المقرر إقامتها غدا لمواجهته في المباراة النهائية بكأس مصر.