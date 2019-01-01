شوبير يعلنها: تم الاستقرار على مدرب المنتخب الجديد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، استقرار اتحاد الكرة المصري، على اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الذي سيقود الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

وقال "شوبير" خلال عبر شاشة أون سبورت: "تم الاستقرار على المدير الفني لمنتخب مصر وتم الاتفاق معه على كل التفاصيل".

وكانت العديد من الأسماء قد تم طرحها على طاولة اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة، على رأسها حسن شحاتة الذي قاد الجيل الذهبي للفراعنة، وإيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي، وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق، وحسام حسن المدير الفني الحالي لفريق سموحة السكندري.

اتحاد الكرة يحدد راتب مبدئي لمدرب المنتخب الجديد

وعلمت "الوطن سبورت"، أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية، اقترح خلال الاجتماع الأخير مع أعضاء اللجنة السبت الماضي، مبلغ 300 ألف جنيه كراتب مبدئي لمدرب المنتخب الجديد.

وأكد مصدر خاص، أن اللجنة أرجأت التصديق على المبلغ بشكل نهائي، لحين اجتماع الغد بحضور جميع أعضائها، بعد عودة عضوها محمد فضل، والذي غاب عن الاجتماع السابق بسبب تواجده خارج مصر.

إيهاب جلال يتحدث عن تدريب منتخب مصر

وفي سياق متصل، تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن فكرة توليه المهام الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للأوروجوياني خافيير أجيري.

وقال "جلال" في تصريحات تليفزيونية: "أنا معرفش حاجة، وتردد قبل كدة كتير، وفي الأول والأخر اللى ربنا رايده هيكون، ومش شاغل بالي، أنا مركز مع النادي المصري وربنا يكرمنا ونقدم موسم أفضل من الماضي".

وأضاف: "شرف لأي حد تدريب منتخب مصر، وهناك مدربين كتير كبار، وأهم حاجة توفيق ربنا، وفيه الكويس والوحش في كل حتة، سواء أجنبي أو وطني، ولكن أعتقد أن مدرب المنتخب المقبل سيكون مصري بغض النظر عن الاسم".