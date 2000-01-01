بالصور.. الصربي ميودراج يسيتش يوقع عقود تدريب الإسماعيلي

إستقبل إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول، الصربي ميودراج يسيتش ومساعده سارديان تيكياسكى.

وكان المدير الفني ومساعدة قد وصلا الى القاهرة منذ ساعات قليلة وذلك من أجل توقيع العقود معهما بشكل رسمى قبل قيادة الفريق فى منافسات الموسم الجديد.

وعبر "رئيس النادى " خلال الجلسة عن ثقته الكبيرة فى المدير الفنى من أجل تحقيق طموحات مجلس إدارة وجماهير النادى وقيادة الفريق الى المنافسة على جميع البطولات ، مؤكدا أن إختياره كان بسبب خبراته الكبيرة فى المنطقة العربية و عدد البطولات التى حصل عليها المدير الفنى طوال مشواره داخل المنطقة العربية.

سجل حافل من الإنجازات لـ ميودراج يسيتش

بدأ الصربي ميودراج يسيتش صاحب الـ 60 عامًا، مسيرته التدريبية عام 1997 عندما تولى تدريب فريق رادنيتشكي نيش الصربي.

وكانت أولى محطاته في الوطن العربي مع فريق الصفاقسي التونسي عام 2000، كما تولى تدريب فريق أهلي طرابلس الليبي موسم 2009-2010، وتجربتين في الدوري السعودي الأولى مع فريق نجران موسم 2012-2013، والثانية مع الاتفاق موسم 2016-2017.

وعلى صعيد الإنجازات مع الأندية التي تولى تدريبها، حقق "يسيتش" العديد من الألقاب خلال مسيرته بدأت بلقب الدوري اليوغوسلافي مع فريق بارتيزان موسم 1982-1983.

وفي عام 2000 توج بلقب البطولة العربية مع الصفاقسي التونسي، ومع فريق سسكا صوفيا البلغاري فاز بلقب الدوري البلغاري موسم 2004-2005، والكأس المحلي عام 2006.

ونجح "يسيتش" في الفوز بـ3 ألقاب مع فريق بي إف سي ليتيكس لوفيتش البلغاري، إذ توج بلقب كأس بلغاريا عام 2008، والسوبر البلغاري عامي 2007 و2008.

وفي تجربته مع أهلي طرابلس الليبي، توج المدرب الصربي بـ 5 ألقاب، بواقع لقبين للدوري موسمي 2009-2010، ومثلهما بكأس السوبر الليبي، ولقب وحيد للكأس موسم 2009.

أما آخر ألقاب "يسيتش" فكان تتويجه مع فريق يانجون، بحصد الدوري في مينمار عام 2015.