رئيس الزمالك يطالب بالتحقيق في راتب فايلر مع الأهلي

هاجم رئيس الزمالك إدارة النادي الأهلي، بعد التعاقد مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر، لخلافة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي تم توجيه الشكر له، عقب الهزيمة من بيراميدز في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وطالب رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، التحقيق في الراتب السنوي الذي سيتقاضاه فايلر مع الأهلي بعد توقيع العقود معه.

وأشار رئيس القلعة البيضاء، أنه تم رفض التعاقد مع فايلر بعدما عقد أمير المشرف العام على الكرة جلسة معه، واكتشفنا أنه لن يلبي حاجة النادي، فضلا عن أنه دائم الخسارة في المباريات الكبرى، ونتائجه سلبية.

رئيس الزمالك يتهم الأهلي بإهدار المال العام

وزعم رئيس الزمالك، أن فايلر طلب الحصول على راتب سنوي قدره مليون دولار، من أجل التوقيع لناديه، الأمر الذي رفضه كونه لا يستحق أكثر من 700 ألف دولار.

وتابع: "تفاجئت أن فايلر سيحصل مع الأهلي على 2 مليون يورو راتب سنوي، ويجب أن يحقق القضاء في مثل هذه الأمور".

وأردف، أن إدارة الأهلي دائما ما "تقلدني"، فأنا أرسلت نجلي أمير من أجل حسم ملف المدير الفني، ثم تقلد إدارة الأهلي نفس الأمر وترسل أمير لإنهاء أمر مدرب الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ صعد الفريق الأحمر لهذا الدور، بعد تخطي عقبة فريق "إطلع برة" بطل جنوب السودان، بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 13/0.

وكان الزمالك قد صعد بالأمس لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بالأمس بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، لينتظر الفائز من مواجهة بتروجت وبيراميدز.