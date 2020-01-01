عاجل.. حسين الشحات يتعرض لحادث سير بسيارته

تعرض الجناح الدولي المصري، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات لحادث تصادم قوي بسيارته، مساء اليوم، الإثنين.

ونشر لاعب النادي الأهلي صاحب الـ27 عامًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لسيارته المتضرر من حادث تصادم سير قوي، معلقًا على تلك الصورة بعباراة: الحمدلله.

الجدير بالذكر أن حسين الشحات قد خاض 27 مباراة رفقة العملاق الأحمر في مختلف المسابقات، بواقع 17 مواجهة في الدوري، ومباراة وحيدة في بطولة كأس مصر، و9 لقاءات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أرقام حسين الشحات مع الأهلي

وخلال تلك المواجهات التي شارك بها حسين الشحات مع الأحمر، أحرز خلالها 8 أهداف، وصنع مثلهم، في 27 مباراة خاضها اللاعب صاحب الـ27 عامًا مع النادي الأهلاوي.

وخاض حسين الشحات مع العملاق الأهلاوي في بطولة الدوري المصري، في 17 مواجهة، سجل خلالهم 4 أهداف في شباك كلًا من فرق مصر المقاصة وأنبي، وهدفين آخرين في شباك فريق المقاولون العرب، كما نجح في صناعة هدف وحيد فقط، هذا بالإضافة إلى حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وعلى صعيد بطولة دوري أبطال أفريقيا، شارك حسين الشحات في 9 مواجهات، بواقع 7 لقاءات في النسخة الماضية من البطولة الأفريقية الكبيرة، ومباراتين أمام إطلع برة في النسخة الجارية من تلك البطولة.

وخلال 9 مواجهات خاضهم "الشحات" في دوري أبطال أفريقيا، نجح اللاعب في تسجيل 4 أهداف، وصناعة 7 أهداف آخرين، ليكون اللاعب قد شارك بذلك في 11 هدفًا، وهو المعدل الجيد للغاية.

وجاءت أهداف حسين الشحات في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بواقع هدفًا وحيدًا في شباك فريق شبيبة الساورة الجزائري، و3 أهداف أمام إطلع برة.