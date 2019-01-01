بالفيديو.. إيهاب الخطيب يكشف عوامل نجاح فايلر مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن، عوامل نجاح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مع الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقال "الخطيب":"هناك 4 عوامل رئيسية من شأنها أن تقود أي مدير فني لتحقيق نجاح باهر مع الفريق، الذي يتولى إدارته الفنية، ويتوقف العامل الأول على عمل المدير الفني وجهده المبذول مع الفريق خاصة على الصعيد الفني والخططي، هذا بالإضافة إلى الإدارة، واللاعبين، وأخيرًا الجماهير".

وواصل "الخطيب" حديثه قائلًا:"نجاح أي مدير فني متوقف في المقام الأول على دعم الإدارة والجماهير في الشق الأول، هذا بالإضافة إلى المستوى الفني للاعبين وتألقهم خلال الفترة المقبلة".

وأكمل "الخطيب" حديثه، مؤكدًا أنه يجب لزامًا على جماهير الأهلي أن تعي جيدًا أن المدير الفني الجديد للفريق رينيه فايلر ليس تحت الاختبار، ويجب أن يحصل على فرصته بشكل كامل، وأنه هو من يتولى جميع زمام أمور الفريق خلال المرحلة المقبلة.

واختتم "الخطيب" حديثه قائلًا:"أثق تمامًا في نجاح فايلر مع الأهلي خاصة مع دعم جماهير الأهلي له، والإدارة، لاسيما بعض الصفقات المميزة، التي أبرمها مجلس إدارة الفريق الأحمر خلال الفترة السابقة".

الأهلي يستعد لمواجهة بطل غينيا الاستوائية في دوري الأبطال

الجدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي قد أقالت الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، وذلك بعد خروج العملاق الأهلاوي من دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف، قبل أن تقرر إدارة الأهلي الاستعانة بمحمد يوسف كمدير فني مؤقت للفريق بعد إقالة لاسارتي، حتى نجح مجلس إدارة النادي الأحمر في النهاية التعاقد مع السويسري رينيه فايلر على رأس الإدارة الفنية للفريق.

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.