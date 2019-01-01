بالفيديو.. بيراميدز ُيسقط بتروجت بثنائية ويضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

نجح فريق بيراميدز في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، وذلك عقب انتصاره على نظيره بتروجت بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، بالدور نصف النهائي من كأس مصر.

أحرز هدف فريق بيراميدز الأول، إيريك تراوري، في الدقيقة 16 من زمن المباراة، فيما سجل إبراهيم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

وكان فريق بيراميدز هو الطرف الأفضل طيلة أحداث تلك المباراة، والأكثر سيطرة على وسط الميدان.

وبذلك الانتصار يواجه فريق بيراميدز نظيره الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، وذلك عقب نجاح الفريق الأبيض في الانتصار على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي، مساء أمس، الأحد، في المباراة التي حسمها الأبيض في الوقت الإضافي عن طريق مهاجمه الشاب مصطفى محمد، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتعد تلك هي المرة الأولى على الإطلاق في تاريخ بيراميدز التي يتأهل فيها إلى نهائي أي بطولة.

الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز قد نجح في إقصاء النادي الأهلي من دور الـ16 من كأس مصر، وذلك عقب الانتصار على الفريق الأحمر بهدف نظيف، فيما تأهل إلى دور نصف النهائي، وذلك عقب الفوز على فريق حرس الحدود بثنائية بيضاء.

ويدخل فريق بيراميدز مباراته المرتقبة أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، وعينه على تحقيق البطولة الأولى على الإطلاق في تاريخه، وذلك تحت قيادة مديره الفني الفرنسي، سيباستيان ديسابر، والذي تولى المهمة الفنية للفريق مطلع الموسم الجاري (2019-2020).

في المقابل يأمل رجال الصربي، ميتشو، المدير الفني للزمالك في التتويج ببطولة كأس مصر للمرة رقم 27 في تاريخ النادي الأبيض.