عاجل.. اتحاد الكرة يحدد 8 سبتمبر موعدًا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية.

ونجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر، وذلك عقب انتصاره الثمين على فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بالدور نصف النهائي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، الأحد.

على الجانب الآخر، تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي بطولة كأس مصر، وذلك عقب تجاوز فريق بتروجت بهدفين نظيفين، بالدور نصف النهائي من البطولة المصرية الكبيرة.