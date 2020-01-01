عبد الحفيظ ساخرا من أمير مرتضى:"فكرني بمشهد شيلوه من عليا بدل ما أموته"

سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، بشأن تمنيه عودة المارد الأحمر لمستواه.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته بقناة الأهلي:"خرج أحد الأشخاص ليتحدث عن تمنيه عودة الأهلي لمستواه بعد تعاقد المارد الأحمر مع رينيه فايلر، فكرني بأحد المشاهد في مسرحية سابقة لواحد بيقول للي فوقه شيلوه من عليا بدل ما اموته".

وأضاف:"هناك بعض الأشخاص تعيش في عالم افتراضي، الواقع يقول أننا بنكسبك على طول، وأنت ممكنت تكسبني مرة أو مرتين".

وكان أمير مرتضى قد أكد مساء أمس أن ناديه رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد، مؤكدا أن إدارة الأبيض لم تقتنع بإمكانياته.

وتمنى أمير مرتضى عودة الأهلي لمستواه بعد خروجه من دور الـ16 بكأس مصر أمام بيراميدز.