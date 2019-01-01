مؤمن زكريا: سأعود أقوى للأهلي في يناير

كشف مؤمن زكريا، صانع ألعاب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودته لتدريبات الفريق، في ظل الإصابة التي يعانى منها خلال تلك الفترة.

وقال مؤمن خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، إنه سيطير إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، من أجل الخضوع إلى فترة علاج تمتد لشهرين، قبل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية للفريق، يناير المقبل.

ووجه اللاعب الشكر إلى الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد دعمه، وقرار التكفل بمصاريف علاجه، على الرغم من عدم إدراجه في قائمة الفريق.

استبعاد مؤمن زكريا من قائمة الأهلي

جدر بالذكر أن إدارة الأهلي قررت الشهر الماضي عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها.

في سياق أخر، قدم الأهلي، أمس، السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق، ومن المنتظر أن يبدأ مهمته مع الفريق بمواجهة كانو سبورت الغيني 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.