تحقيقات سرية في الزمالك مع حمدي النقاز بعد تغريمه 150 ألف جنيه

فتح مسئولو نادى الزمالك تحقيقاً سرياً مع التونسى حمدى النقاز، لاعب الفريق، بسبب خروجه بتصريحات اعتبرها النادى تهديداً بالرحيل عن الفريق، والهروب أثناء سفره للمشاركة مع منتخب بلاده اعتراضاً منه على عدم حصوله على مستحقاته.

وتعالت أصوات داخل النادى بضرورة تجميد اللاعب خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تكرار الأمر من جانب أى لاعب.

وعند مواجهة أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، اللاعب بالتصريحات نفاها تماماً، لكن المشرف على الكرة أكد له وجود تسجيلات له ولزوجته تتضمن ذلك، وأن كل ما قاله فى التصريحات مرفوض تماماً، والنادى لن يقبل بتكرارها ناقلاً له تغريمه 150 ألف جنيه لحين التحقيق معه بسبب ما صدر منه ومن زوجته.

الزمالك يصرف عقود اللاعبين

على جانب آخر، قرر المجلس صرف مقدمات عقود اللاعبين القدامى خلال الفترة المقبلة، كما يجهز النادى مكافآت الفوز على مصر للمقاصة والاتحاد السكندرى بكأس مصر لصرفها للاعبين لتحفيزهم قبل مباراة نهائى الكأس أمام بيراميدز، فيما رفض المجلس تخصيص مكافآت استثنائية على الفوز فى المباريات الماضية، وشدد على أن ذلك يكون فى المباريات النهائية التى تحسم بطولة فقط.

وعلى صعيد آخر، بدأ الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، فى التجهيز لمواجهة نهائى الكأس أمام بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل، حيث طلب من الجهاز الإدارى تجهيز فيديوهات للمنافس خلال مواجهتى الكونفيدرالية والكأس أيضاً أمام حرس الحدود وبتروجت للوقوف على نقاط القوة والضعف به، ووضع الخطة المناسبة التى تضمن الفوز عليه.

وحرص المدير الفنى على تجهيز برنامج خاص للمهاجمين ولاعبى الوسط لإعدادهم بالشكل المطلوب، وكذلك تدريب كافة اللاعبين على إنهاء الفرصة بشكل يضمن تسجيل أهداف للتغلب على نقطة ضعف إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، والتى ظهرت فى مباراتى مصر للمقاصة والاتحاد السكندرى، حيث يقوم المدير الفنى بتدريب اللاعبين بنفسه من أجل استغلال أنصاف الفرص، خاصة أن المباراة المقبلة أمام بيراميدز لا تقبل ضياع الفرص كونه خصماً قوياً وعنيداً ويحتاج للتركيز الشديد من جميع الخطوط من بداية المباراة حتى النهاية.