كهربا: "الزمالك استفاد بـ 84 مليون جنيه من ورايا"

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" المنتقل حديثًا لفريق ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ان نادي الزمالك استفاد من فترة وجوده داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال "كهربا" في مداخلة لبرنامج "اللعيب" عبر شاشة إم بي سي مصر: "أنا عقدي إنتهى يوم 30-6، ومكانش ينفع ألعب، كان لازم يتم تجديد عقدي، والجمهور كله يشهد كنت بأخد وعود ومفيش حاجة بتحصل، وعمري ما كنت ببص في رزق حد لأن ربنا بيبعت الأرزاق للناس ولا عمري قولت عاوز أخد زي لاعب في الفريق وعمري ما اتكلمت على لاعيب، وكل اللاعيبة كانت بتحبني، وده اللى كان بيسببلهم غيرة وكل يوم يطلعوا يقولوا كهربا موقوف".

وتابع: "أنا أول سنة جيت نادي الزمالك، كان عقدي 2 مليون و300 ألف جنيه، حصلت على مليون واتنازلت عن مليون لنادي الزمالك من أجل الموافقة للانتقال إلى اتحاد جدة، تاني سنة رجعت ونادي الزمالك وافق على إعارتي للمرة الثانية، الزمالك استفاد بـ 84 مليون جنيه".

وأضاف: " أنا كمان استفدت من ورا الزمالك، عشان ده رزقي وبسعى دايمًا، والزمالك رفع اسم كهربا وخلاه كبير، لكن أنا مجيتش صغير من نادي إنبي، أنا كنتب بلعب في منتخب مصر من صغري".

كهربا يتصدر تويتر بسبب مشادة مع مسجع زملكاوي

وفي سياق متصل، تصدر "كهربا" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوي على موقع "فيس بوك".

وكان محمود "كهربا" قد دخل في صدام مع بعض المشجعين من خلال التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى نشر "كهربا" صورة له من مدينة جيماريش البرتغالية، وهو يحتسي كوبًا من القهوة وكتب عليها قائلًا:"ابتسم دائمًا"، لتنهال عليه التعليقات ما بين مؤيد ومعارض من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.