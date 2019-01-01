أحمد شوبير: الأهلي رفض عرضين لأزارو.. وسيكون من نجوم الموسم المقبل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تلقي المهاجم المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي عرضين للرحيل خلال الفترة الماضية وتم رفضهم من قبل اللاعب والنادي.

وتوقع "شوبير" أن يكون وليد أزارو أحد نجوم النادي الأهلي في الموسم المقبل مع المدير الفني السويسري الجديد للفريق الأحمر رينييه فايلر.

وكان أحمد شوبير قد غرد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "قصة وليد أزارو بإختصار النادي الأهلي لما فتح باب رحيله جاله عرض سويسري لكن وليد رفضه، جاء عرض آخر بعدها من نادي عربي وافق الأهلي واللاعب عليه، قبل أن يقوم النادي بتخفيض المقابل المادي 50% فـ تم رفضه، وليد أزارو حال إستمراره حاليا في الأهلي هيكون أحد نجوم الموسم المقبل مع فايلر".

الأهلي بحث عن عروض لرحيل أزارو

وكان النادي الأهلي قد بحث العديد من العروض لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة في ظل تدني مستوى اللاعب وقلة تسجيله للأهداف خلال الفترة الماضية.

وانتقدت جماهير النادي الأهلي المهاجم المغربي بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب الفرص السهلة التي أهدرها اللاعب خلال المباريات التي شارك فيها مؤخرا مع النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني الأوروجياني مارتن لاسارتي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع المدير الفني السويسري رينييه فايلر خلفا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد عن طريق إيريك تراوري.