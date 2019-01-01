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أحمد شوبير عن اسم مدرب المنتخب الجديد: "من 7 لـ9 حروف"

02:52 ص | الأربعاء 04 سبتمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
أحمد شوبير عن اسم مدرب المنتخب الجديد: "من 7 لـ9 حروف"

أحمد شوبير

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غرد الإعلامي أحمد شوبير ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق عبر حسابه على المير الفني الجديد لمنتخب مصر، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة. 

وقال "شوبير"، إنه تم أخذ الكلام من على لسانه أن المدير الفني القادم اسمه يتكون من 7 حروف، مشيرا إلى أنه كان يقول ذلك بشكل مجازي فقط لا غير، وأنه من الممكن أن يكون اسم المدير الفني المقبل من 7 أو 9 حروف. 

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أنه تم الاستقرار بالفعل على اسم المدير الفني الذي سيتولى الإدارة الفنية للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

شوبير يغرد حول المدير الفني المقبل لمنتخب مصر  

وكان "شوبير" قد كتب تغريدة عبر حسابه: "الناس خدت الكلمة الأخيرة بإن مدرب المنتخب من سبع حروف وترجمتها لإسم معين، كنت بقول ده مجازََا ليس أكثر وكان في أكتر من إسم مرشح ممكن يكون من سبعة ممكن يكون من تسعة لكن المؤكد إنه تم الاستقرار عليه خلاص".

يذكر أن أبرز الاسماء المرشحة لتولي تدريب الفراعنة في الفترة المقبلة هي، حسام البدري، وحسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، وأحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة، وإيهاب جلال مدرب نادي المصري، وحسن شحاتة والذي سبق له وتولى إدارة منتخب مصر من قبل ونجح في الفوز بثلاث بطولات أمم أفريقيا على التوالي. 

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