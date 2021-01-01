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عاجل.. حسام الزناتي بديلا لعامر حسين في لجنة المسابقات

01:26 م | الأربعاء 04 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
عاجل.. حسام الزناتي بديلا لعامر حسين في لجنة المسابقات

اللجننة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019، رئيسا للجنة المسابقات خلفا لعامر حسين، ومعه سيد بخيت مقررا.

كما قرر الاتحاد المصري أيضا، تعيين محمد الشريعي المدير المالي السابق بالاتحاد الأفريقي، مديرا ماليا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد محب مستشارا، مع اعتماد أحمد توفيق حافظ المحامي والمستشار سعيد حنفي كمتطوعين في اللجنة القانونية، للتعامل مع القضايا الخارجية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

الجنايني يؤكد أن العدل في التعامل شعار اللجنة

جدير بالذكر أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة في تلك الفتر،ة أنه سيتم تنفيذ اللوائح على أي فرد داخل المنظومة الرياضية يخرج عن النص دون استثناء، وقال الجنايني: "نحاول تطبيق العلم والاستفادة من الخبرات الرياضية في فترة العمل داخل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، ولن يكون هناك مجاملات نهائيا، لأننا نريد النجاح في الفترة التي نتولى فيها المسؤولية".

وأضاف: "إحنا مش خايفين أبدًا من فترة عملنا داخل اتحاد الكرة، لأننا لم نفشل من قبل في أي مهمة أسندت إلينا".

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