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الأهلي عن ضم أدريان تريبيل: "شبهة السمسرة" والرواتب العالية تمنعنا

02:22 م | الخميس 05 سبتمبر 2019
كتب: علي سمير
الأهلي عن ضم أدريان تريبيل: "شبهة السمسرة" والرواتب العالية تمنعنا

أدريان تريبيل لاعب وسط اندرلخت

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نفت مصادر مُطلعة بالنادي الأهلى، وجود أي نية للتعاقد مع أي لاعب من أوروبا خلال الفترة المقبلة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد، بعدما ترددت أنباء عن ترشيح الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي للعب في القلعة الحمراء، بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر.

وقالت المصادر، إن هناك تخوف كبير من التعاقد مع الفئة الأقل من لاعبي أوروبا على وجه التحديد لعدة أسباب، في مقدمتها عدم جودتهم بالشكل الذي يسمح لهم بارتداء قميص الأهلي، وتقاضيهم رواتب عالية للغاية مقارنة بلاعبي الفريق في الوقت الحالي، فضلا عن شُبهة السمسرة من جانب بعض وكلاء اللاعبين التي تظهر في هذه الأمور، لافتاً إلى أن فشل صفقة البرازيلي الألماني هندريك هلمكة، ما زالت عالقة في الأذهان.

 ربيعة يغيب عن مواجهة كانو سبورت

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأول غياب رامي ربيعة، عن رحلة غينيا الاستوائية المرتقبة لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14سبتمبر الجاري.

وكشف الجهاز الطبي أن اللاعب غير جاهز، بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة «اطلع برة» في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا حيث غادر المباراة وقتها وخضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة، في الوقت الذي يحسم الجهاز الطبي موقف محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق من المشاركة في التدريبات خلال اليومين المقبلين.

وكان الأحمر قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بنتيجة 4 صفر في مباراة الذهاب، و9 صفر في مباراة العودة.

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