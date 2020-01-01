أحمد مرتضى: الزمالك تطور.. لأول مرة أشوفه بينافس على الدوري للنهاية

أكد أحمد مرتضى، نجل رئيس نادي الزمالك والمرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي، أنه حريص على خدمة القلعة البيضاء سواء كان في المجلس أو خارجه.

وأضاف "مرتضى"، خلال لقاء أجراه في برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "الحدث اليوم"، أنه ينتمي إلى نادي الزمالك منذ سنوات طويلة حيث تواجد في النادي منذ كان في الـ8 من عمره، متابعًا: "أنا زمالكاوي طول عمري، ومابهتمش بالمتربصين بينا، وكل همي أساعد النادي في أي وقت".

وشدد نجل رئيس الزمالك، أن النادي تطور على كافة المستويات سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو إنشائية، مستكملًا حديثه: "لأول مرة بشوف الزمالك بينافس على المركز الأول في الدوري لحد الجولة قبل الأخيرة، قبل كدة البطولة كانت بتحسم من الجولة 15".

وواصل: "على المستوى الإنشائي والاجتماعي حدث فيه طفرة كبيرة جدًا وبقى نادي يتقعد فيه بكل راحة، اعتقد أن الزمالك أصبح الأقوى على الساحة الرياضية".

أحمد مرتضى: سأولي اهتمامي إلى فرع النادي بـ6 أكتوبر

وعما ينتوي أحمد مرتضى فعله في حال وافقت الجمعية العمومية على دخوله عضوًا لمجلس الإدارة قال: "اعتقد إني سأولي اهتمامي في الفترة القادمة إلى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر".

وتطرق للحديث عن مواجهة الفريق الأبيض لنظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد القادم قائلًا: "مواجهة بيراميدز صعبة لأنه فريق كبير ومن أفضل الأندية في مصر".

واستطرد: "لكني واثق في المدرب الجديد ميتشو، واللاعبين اللي يصلح كل واحد فيهم لتمثيل منتخب بلاده، وإن شاء الله تكون البطولة العاشرة ليا ولرئيس الزمالك".