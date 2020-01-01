أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بطولة الصين للاسكواش.. 4 مواجهات نارية لرجال وسيدات مصر في ربع النهائي اليوم

بالفيديو.. الدوري الإنجليزي يحتفي برقم "فيرمينو" القياسي

رئيس الزمالك عن باسم مرسي: "حظه وقف بنطلعه صدقة عشان يلعب.. وهدية مني للانتاج"

مصر تواجه الكاميرون اليوم في بطولة العالم لناشئات الطائرة

أحمد مرتضى: الزمالك تطور.. لأول مرة أشوفه بينافس على الدوري للنهاية

03:40 ص | الجمعة 06 سبتمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
أحمد مرتضى: الزمالك تطور.. لأول مرة أشوفه بينافس على الدوري للنهاية

أحمد مرتضى

أخبار متعلقة

أكد أحمد مرتضى، نجل رئيس نادي الزمالك والمرشح على منصب عضوية مجلس إدارة النادي، أنه حريص على خدمة القلعة البيضاء سواء كان في المجلس أو خارجه.

وأضاف "مرتضى"، خلال لقاء أجراه في برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "الحدث اليوم"، أنه ينتمي إلى نادي الزمالك منذ سنوات طويلة حيث تواجد في النادي منذ كان في الـ8 من عمره، متابعًا: "أنا زمالكاوي طول عمري، ومابهتمش بالمتربصين بينا، وكل همي أساعد النادي في أي وقت".

وشدد نجل رئيس الزمالك، أن النادي تطور على كافة المستويات سواء كانت رياضية أو اجتماعية أو إنشائية، مستكملًا حديثه: "لأول مرة بشوف الزمالك بينافس على المركز الأول في الدوري لحد الجولة قبل الأخيرة، قبل كدة البطولة كانت بتحسم من الجولة 15".

وواصل: "على المستوى الإنشائي والاجتماعي حدث فيه طفرة كبيرة جدًا وبقى نادي يتقعد فيه بكل راحة، اعتقد أن الزمالك أصبح الأقوى على الساحة الرياضية".

أحمد مرتضى: سأولي اهتمامي إلى فرع النادي بـ6 أكتوبر

وعما ينتوي أحمد مرتضى فعله في حال وافقت الجمعية العمومية على دخوله عضوًا لمجلس الإدارة قال: "اعتقد إني سأولي اهتمامي في الفترة القادمة إلى إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر".

وتطرق للحديث عن مواجهة الفريق الأبيض لنظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد القادم قائلًا: "مواجهة بيراميدز صعبة لأنه فريق كبير ومن أفضل الأندية في مصر".

واستطرد: "لكني واثق في المدرب الجديد ميتشو، واللاعبين اللي يصلح كل واحد فيهم  لتمثيل منتخب بلاده، وإن شاء الله تكون البطولة العاشرة ليا ولرئيس الزمالك".

أخبار قد تعجبك

منافسة شرسة بين "الشناوي وإكرامي" بالأهلي.. وفايلر في صدمة بسبب المهاجمين

استطلاع رأى

  • قبرص

    قبرص

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كازاخستان

    كازاخستان

  • إستونيا

    إستونيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • روسيا البيضاء

    روسيا البيضاء

  • سلوفينيا

    سلوفينيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • بولندا

    بولندا

  • سان مارينو

    سان مارينو

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • بلجيكا

    بلجيكا

  • سلوفاكيا

    سلوفاكيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كرواتيا

    كرواتيا

  • ألمانيا

    ألمانيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • هولندا

    هولندا

  • اسكتلندا

    اسكتلندا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • روسيا

    روسيا

  • ويلز

    ويلز

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أذربيجان

    أذربيجان

  • النمسا

    النمسا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • لاتفيا

    لاتفيا

  • جزر القمر

    جزر القمر

  • 0

    :

    0

    02:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • توجو

    توجو

  • جامبيا

    جامبيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • أنجولا

    أنجولا

  • تشيلي

    تشيلي

  • 0

    :

    0

    04:00 AM

    مباريات دولية ودية
  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • تونس

    تونس

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • موريتانيا

    موريتانيا

  • المغرب

    المغرب

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • بوركينا فاسو

    بوركينا فاسو

الأكثر قراءة

تقارير: الأهلي يضم قصي رجب مهاجم النجم الساحلي مجاناً

بالفيديو| بعد اقتراب أدريان تريبيل من الأهلي.. قاعدة صواريخ ومهارة استثنائية

منافسة شرسة بين "الشناوي وإكرامي" بالأهلي.. وفايلر في صدمة بسبب المهاجمين
اتحاد الكرة يقلص صلاحيات "المسابقات".. وتدريبات خاصة للحكام على تقنية الفيديو