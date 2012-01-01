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«فايلر» يهاجم دفاع الأهلى.. و«الشناوى» غاضب لتجاهل تعديل عقده

10:25 ص | السبت 07 سبتمبر 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب
«فايلر» يهاجم دفاع الأهلى.. و«الشناوى» غاضب لتجاهل تعديل عقده

فايلر

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أبدى محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول بالنادى الأهلى، غضبه الشديد بسبب تجاهل إدارة النادى له، وعدم تعديل عقده حتى الآن رغم تألقه مع الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى على مدار الفترة الماضية، وعدم تعويضه عن رفضه العديد من العروض الخارجية بمبالغ مغرية حرصاً منه على مصلحة الفريق.

وما زاد من غضب حارس الفريق تجاهل النادى مناقشة العروض التى وصلته فى الفترة الأخيرة، حيث تلقى أكثر من عرض عربى وأوروبى بمقابل كبير جداً له وللنادى، لكن إدارة النادى لم تعره اهتماماً على الإطلاق، ولم يتحدث معه، وفق ما نقله لمقربين منه أى مسئول، سواء فى النادى أو فى الفريق فى رفض العروض أو قبولها، متمسكاً فى الوقت الحالى بمساواته بعدد من لاعبى الفريق ممن عوضهم النادى مادياً مقابل رفض احترافهم، ومنهم المغربى أزارو عند رفض رحيله للدورى الصينى، وتمسك الحارس بالوجود فى قائمة لاعبى الفئة الأولى مادياً بالفريق.

المدير الفنى يبحث عن ودية جديدة.. تقرير للمدرب عن تطوير ملعب التتش.. والفريق يستأنف تدريباته

من جانبه، أبدى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق دهشته من مستوى مدافعى الفريق خلال التدريبات الأخيرة، بجانب المباريات التى شاهدها للفريق فى الفترة الأخيرة خاصة المباريات التى خسر فيها المارد الأحمر.

وقالت المصادر إن المدير الفنى عبر عن استغرابه من الأخطاء الكثيرة التى يرتكبها بعض مدافعى الفريق وعدم التمركز فى الأماكن الصحيحة، فضلاً عن عدم القيام بواجباتهم الأساسية فى قلب الدفاع وافتقاد بعضهم السرعة المطلوبة لهذا المركز، لافتاً إلى أن اتجاه المدير الفنى لتجربة بعض اللاعبين فى التدريبات الأخيرة لمركز قلب الدفاع يعود لتجهيز لاعبين جُدد فى الخط الخلفى وتجربتهم فى نفس المركز للاستعانة بهم فى المباريات المقبلة حال عدم تحسن مستوى المدافعين الموجودين فى الفريق.

فى نفس السياق، أبلغ الجهاز الإدارى، المدير الفنى الجديد، بتجديد أرضية ملعب مختار التتش الذى يخوض الفريق عليه تدريباته فى الفترة الحالية، حيث أكد الجهاز الإدارى للمدرب الجديد أن الصيانة تسير وفق خطة موضوعة، وأن ضيق الوقت فقط هو الذى حال دون الانتهاء من تجهيزه بالشكل الأمثل قبل بدء الموسم الجديد، وذلك بعد أن اشتكى المدرب السويسرى من سوء أرضية الملعب بعد توليه المسئولية بشكل رسمى

فى سياق متصل، طلب المدير الفنى من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، البحث عن مباراة ودية جديدة خلال الساعات المقبلة، لخوضها قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا، بعد إلغاء مباراة المنيا التى كان مقرراً لها أمس الجمعة، لضرورة الاستعداد الجيد قبل السفر إلى غينيا يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة بطل غينيا فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويعود الفريق لتدريباته اليوم السبت، عقب الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الجمعة، استعداداً لخوض أولى مبارياته الفريق فى البطولة الأفريقية، ويحسم الجهاز الفنى موقف محمود وحيد، الظهير الأيسر، من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن التدريبات فى الفترة الأخيرة بسبب كدمة تعرض لها فى القدم.

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