تحذير شديد اللهجة.. اتحاد الكرة يوجه 3 رسائل لجماهير نهائي كأس مصر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بيانًا بشأن نهائي كأس مصر، والذي من المقرر أن يُقام غدًا بين الزمالك وبيراميدز على ملعب برج العرب، بحضور 20 ألف مشجع.

وجاء البيان على النحو التالي:

بمناسبة إقامة مباراة نهائي بطولة كأس مصر غدًا الأحد، الموافق 8 سبتمبر 2019، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، وانطلاقا من سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحرصًا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها، لذا يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجماهير الكرة المصرية وجميع عناصر اللعبة بضروروة الحرص على ما يلي:

أولا: الالتزام بالأخلاق الرياضية، وعدم رفع أي لافتات تحوي غير ما يعزز الأخلاق والروح الرياضية والتي تعزز الانتماء للوطن.

ثانيا: عدم إطلاق أي عبارات مسيئة خارجة والتقيد بعبارات التشجيع دون الخروج عن الآداب العامة.

ثالثا: الحفاظ على المنشأة الرياضية، التي تستضيف الحدث الرياضي وحسن التعامل مع مكوناتها.

وفي حال مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو أي من جمهور الناديين سيتم تطبيق لوائح الاتحاد سواء المتعلقة بالمسابقات أو المرتبطة بالانضباط، وذلك على وجه فوري واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق المخالف.

طاقم حكام روماني لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وقررت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني بقيادة باتريسكو لإدارة نهائى كأس مصر، المقرر أن يجمع الزمالك وبيراميدز فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويضم طاقم الحكام الروماني كلا من: رادو ماريان باتريسكو حكمًا للساحة، ورادو مارين حكمًا مساعدًا، إدريان حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومارشيل حكمًا رابعًا.

الزمالك يعلن قائمته لنهائي كأس مصر

وأعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق عن قائمة الفريق، المقررة لها مواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة التي اختارها ميتشو مكونة من اللاعبين:

حراسة المرمي: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور.

الهجوم: عمر السعيد - مصطفي محمد - خالد بو طيب.

بيراميدز يعلن قائمة لاعبيه أمام الزمالك

وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أعلن قائمة فريقه التي تواجه الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.