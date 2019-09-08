مصطفى محمد يقود التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

يخوض فريقي الزمالك وبيراميدز مباراة هامة ومصيرية اليوم في نهائي كأس على ملعب برج العرب وسط حضور 20 ألف مشجع، حيث تأهل الزمالك لنهائي البطولة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف مصطفى محمد، فيما تأهل بيراميدز بقيادة الفرنسي ديسابر إلى النهائي بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد عن طريق إريك تراوري والغاني جون أنطوي.

ومن المتوقع أن يبدأ الصربي ميتشو مدرب الزمالك بتشكيل مكون من محمد عواد لحراسة المرمى، وفى الدفاع حمدى النقاز ومحمد عبدالغنى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى، الوسط، طارق حامد وعبدالله جمعة وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم، الهجوم، أشرف بن شرقى ومصطفى محمد.

ويدخل فريق الزمالك المباراة متسلحاً بجماهيره التى من المنتظر أن تحضر بأعداد كبيرة بعد قرار اتحاد الكرة بحضور 20 ألف متفرج، ويأمل ميتشو المدير الفنى للفريق فى الاستمرار فى التفوق بالمباريات عقب تحقيق الفوز فى ثلاث مواجهات متتالية منذ قيادته للفريق، حيث فاز على ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقى 6/0، وبعدها حقق الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى ربع نهائى الكأس ثم الانتصار على الاتحاد السكندرى 1/0 فى نصف نهائى البطولة.

الزمالك مكتمل الصفوف أمام بيراميدز

ويخوض الأبيض مباراة اليوم مكتمل الصفوف، وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين فى المران الأخير على ضرورة التركيز فى المباراة منذ البداية حتى آخر دقيقة، وعدم منح الخصم الفرصة للدخول فى المباراة بإهدار الفرص السهلة مثلما حدث فى المباريات الأخيرة، خاصة مواجهة الاتحاد السكندرى التى أدت إلى الاستمرار فى الوقت الإضافى.

واعتمد ميتشو خلال المران الختامى على الضغط القوى من منتصف الملعب، حيث منح الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى تعليمات خاصة بعدم منح لاعبى بيراميدز حرية التحرك فى منتصف الملعب، بينما يفكر المدير الفنى فى الدفع بالثنائى عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافى فى الجانب الأيسر لغلق المساحات على ثنائى بيراميدز عبده لومالا وإريك تراورى، اللذين ظهرت خطورتهما الكبيرة فى المباريات الماضية لفريق بيراميدز.

وحذر الصربى لاعبى الدفاع من خطورة جون أنطوى الذى يعتمد على العرضيات ويمتاز فى تحويلها إلى أهداف وضرورة مراقبته جيداً والتركيز عليه طوال المباراة وعدم الإغفال عنه، وأنه لا بد أيضاً من التمرير بجماعية لتسهيل المهمة للوصول إلى مرمى الخصم فى وقت قصير وعدم التمرير كثيراً من منتصف الملعب، مؤكداً أن بيراميدز يمتاز بالجماعية فى وسط الملعب ولا بد من الالتزام بالتعليمات جيداً حتى لا يجيدوا اللعب فى المنتصف، وأكد الصربى أن مواجهة بيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر صعبة، وهو يعلم ذلك جيداً بعدما شاهد العديد من المواجهات السابقة لبيراميدز وآخرها مواجهة بتروجت فى الدور نصف النهائى للبطولة، ووقف على إمكانيات الفريق الكبيرة، والمستوى المميز للاعبين ويجب الحذر الشديد من الخصم القوى والعنيد.

وأوضح ميتشو أن لاعبيه أمام هدف واحد فقط وهو الفوز بالمباراة وتحقيق اللقب، مؤكداً أن قرار عودة الجماهير فى هذه المباراة يعد فى صالح فريقه وهو أمر أسعده كثيراً، خاصة أن فريقه سيكون متفوقاً فى الملعب على الخصم الذى لا توجد له قاعدة جماهيرية، وظهر فى المران اعتماد ميتشو على نفس العناصر التى بدأت فى المواجهة الماضية أمام الاتحاد السكندرى باستثناء خروج عمر السعيد الذى حل بدلاً منه مصطفى محمد.

بيراميدز يبحث عن التتويج بأول بطولة

على الجانب الآخر، يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم بحثاً عن الفوز والتتويج بأول بطولة فى تاريخ النادى، وفرض الفرنسى سباستيان ديسابر سياجاً من السرية على لاعبيه خلال الأيام الأخيرة، لمنحهم مزيداً من الثقة قبل موقعة اليوم، ولإبعادهم عن أى مؤثرات خارجية، خاصة أن أغلب اللاعبين لا يمتلكون الخبرة الكافية فى النهائيات، حيث حاول ديسابر تجهيز اللاعبين نفسياً وذهنياً للمباراة، لدخول التاريخ وحصد أول لقب لهم.

بيراميدز يستعيد خدمات عبد الله السعيد

واستعاد الفريق خدمات عبد الله السعيد بعد تعافيه بشكل جيد ومشاركته فى مباراة بتروجت الأخيرة فى الدور قبل النهائى، بينما عاد محمد فاروق للانتظام فى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح جاهزاً للمباراة، فى الوقت الذى لم يتم حسم موقف الثنائى رجب بكار وإيريك تراورى بعد تعرضهما للإصابة فى مباراة بتروجت، واستقر المدير الفنى على الخطة التى سيخوض بها مباراة اليوم، والتى تعتمد فى المقام الأول على نظافة الشباك والسيطرة على المباراة، واللعب على الهجمات المرتدة القاتلة عن طريق الثلاثى إسلام عيسى والأوغندى عبده لومالا والغانى جون أنطوى.

خاض بيراميدز مشواراً مميزاً فى بطولة كأس مصر، بدأه بالفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ32، ثم الفوز على الأهلى فى كبرى مفاجآت البطولة بنتيجة هدف دون رد فى دور الـ16، وفى ربع النهائى أقصى بيراميدز فريق حرس الحدود، بعدما فاز عليه بهدفين دون رد، بجانب الفوز على بتروجت فى نصف النهائى بالنتيجة ذاتها، ليتأهل النادى للمباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه.

وعلى الجانب الآخر، افتتح الزمالك، المتمرس فى بطولة كأس مصر، النسخة الحالية بالفوز على منية سمنود فى دور الـ32 بهدف نظيف، ثم الفوز على الإنتاج الحربى فى دور الـ16 من البطولة بهدفين دون رد، وفى ربع النهائى حقق الزمالك الفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة، وهى نفس النتيجة التى أقصى بها الفارس الأبيض فريق الاتحاد من نصف نهائى البطولة، بهدف لمصطفى محمد.