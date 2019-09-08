عاجل.. بالفيديو.. شيكابالا يصنع هدفا لأوباما.. الزمالك يتقدم على بيراميدز

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الأول في مرمى فريق بيراميدز عن طريق يوسف أوبامااللاعب في الدقيقة 52، في المباراة المقامة بين الفريقين في نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بحضور 20 ألف مشجع.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من شيكابالا لأوباما الذي ترجمها لهدف.

إبراهيم حسن.. بطل منتظر بمباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس

ويدخل إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدزن مباراة نهائي الكأس اليوم بدوافع مغايرة، كونها في مواجهة فريقه السابق الزمالك، وهو اللاعب الوحيد الذي كان شاهدا على مشوار الفريقين بالتأهل للمحطة النهائية.

إبراهيم حسن بدأ مشواره بالبطولة مع الزمالك بقيادة الفريق للتأهل لدور الستة عشر عقب إحراز هدف الفوز بشباك مركز شباب منية سمنود بدور الإثنين والثلاثين بالوقت القاتل من عمر المباراة.

بعد أن امتدت البطولة وبدأت فترة قيد جديدة انضم اللاعب لصفوف بيراميدز، أحرز هدفا بشباك بتروجت بنصف نهائي البطولة خلال المباراة التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، وتأهل من خلالها لمواجهة الزمالك بالنهائي المرتقب.

لوائح البطولة تحسم لقب الكأس لـ إبراهيم حسن

وتنص لوائح البطولة على احتساب اللقب لأي لاعب يشارك مع فريقه لدقيقة واحدة في أي دور من الأدوار، وإذا انتقل اللاعب لفريق جديد في نفس النسخة، يحق احتساب اللقب له مع فريقه القديم حال تحقيقه، وهو ما يعنى أن إبراهيم حسن ضمن التتويج بلقب كأس مصر بتلك النسخة سواء فاز فريقه الحالي بيراميدز أو حقق الانتصار فريقه السابق الزمالك بموقعة اليوم المنتظرة.