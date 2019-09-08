عاجل.. رأسية بن شرقي تضيف الهدف الثاني للزمالك

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الثاني في مرمى فريق بيراميدز عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 64، في المباراة المقامة بين الفريقين في نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بحضور 20 ألف مشجع.

وجاء الهدف بعد عرضية النقاز بطريقة رائعة لتأتي للمغربي بن شرقي الذي وضعها بطريقة رائعة على يمين الشناوي.

ويدخل فريق الزمالك المباراة متسلحاً بجماهيره التى من المنتظر أن تحضر بأعداد كبيرة بعد قرار اتحاد الكرة بحضور 20 ألف متفرج، ويأمل ميتشو المدير الفنى للفريق فى الاستمرار فى التفوق بالمباريات عقب تحقيق الفوز فى ثلاث مواجهات متتالية منذ قيادته للفريق، حيث فاز على ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقى 6/0، وبعدها حقق الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى ربع نهائى الكأس ثم الانتصار على الاتحاد السكندرى 1/0 فى نصف نهائى البطولة.

ودخل الأبيض مباراة اليوم مكتمل الصفوف، وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين فى المران الأخير على ضرورة التركيز فى المباراة منذ البداية حتى آخر دقيقة، وعدم منح الخصم الفرصة للدخول فى المباراة بإهدار الفرص السهلة مثلما حدث فى المباريات الأخيرة، خاصة مواجهة الاتحاد السكندرى التى أدت إلى الاستمرار فى الوقت الإضافى.

واعتمد ميتشو خلال المران الختامى على الضغط القوى من منتصف الملعب، حيث منح الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى تعليمات خاصة بعدم منح لاعبى بيراميدز حرية التحرك فى منتصف الملعب، بينما يفكر المدير الفنى فى الدفع بالثنائى عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافى فى الجانب الأيسر لغلق المساحات على ثنائى بيراميدز عبده لومالا وإريك تراورى، اللذين ظهرت خطورتهما الكبيرة فى المباريات الماضية لفريق بيراميدز.