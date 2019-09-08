عاجل.. بن شرقي يضيف الهدف الثالث للزمالك

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الثالث في مرمى فريق بيراميدز عن طريق اللاعب بن شرقي في الدقيقة 84، في المباراة المقامة بين الفريقين في نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بحضور 20 ألف مشجع.

وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من أوناجم من الجهة اليسرى.

وكان الصربي ميتشو مدرب الزمالك حذر لاعبى الدفاع من خطورة جون أنطوى الذى يعتمد على العرضيات ويمتاز فى تحويلها إلى أهداف وضرورة مراقبته جيداً والتركيز عليه طوال المباراة وعدم الإغفال عنه، وأنه لا بد أيضاً من التمرير بجماعية لتسهيل المهمة للوصول إلى مرمى الخصم فى وقت قصير وعدم التمرير كثيراً من منتصف الملعب، مؤكداً أن بيراميدز يمتاز بالجماعية فى وسط الملعب ولا بد من الالتزام بالتعليمات جيداً حتى لا يجيدوا اللعب فى المنتصف، وأكد الصربى أن مواجهة بيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر صعبة، وهو يعلم ذلك جيداً بعدما شاهد العديد من المواجهات السابقة لبيراميدز وآخرها مواجهة بتروجت فى الدور نصف النهائى للبطولة، ووقف على إمكانيات الفريق الكبيرة، والمستوى المميز للاعبين ويجب الحذر الشديد من الخصم القوى والعنيد.

على الجانب الآخر، يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم بحثاً عن الفوز والتتويج بأول بطولة فى تاريخ النادى، وفرض الفرنسى سباستيان ديسابر سياجاً من السرية على لاعبيه خلال الأيام الأخيرة، لمنحهم مزيداً من الثقة وإبعادهم عن أى مؤثرات خارجية، خاصة أن أغلب اللاعبين لا يمتلكون الخبرة الكافية فى النهائيات، حيث حاول ديسابر تجهيز اللاعبين نفسياً وذهنياً للمباراة، لدخول التاريخ وحصد أول لقب لهم.

واستعاد الفريق خدمات عبد الله السعيد بعد تعافيه بشكل جيد ومشاركته فى مباراة بتروجت الأخيرة فى الدور قبل النهائى، بينما عاد محمد فاروق للانتظام فى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة.