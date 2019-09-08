بالفيديو.. شيكابالا يراوغ دفاع بيراميدز بالكامل ويهدر هدفا محققا

أهدر فريق بيراميدز فرصة هدف محقق له أمام الزمالك، وذلك في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

وفي الدقيقة الثامنة، سدد عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ركلة حرة غير مباشرة من الجانب الأيمن على حدود منطقة جزاء الزمالك، ووصلت الكرة في النهاية إلى الغاني جون أنطوي لاعب بيراميدز، والذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة الثانية عشر، وبعد ركلة ركنية سددها شيكابالا، تسقط الكرة من يد أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز لتصل إلى لاعب وسط الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي ليهدرها بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة 15، راوغ شيكابالا أكثر من لاعب من فريق بيراميدز ببراعة كبيرة حتى وصل إلى داخل منطقة جزاء الفريق الخصم، وأطلق تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى النهائي على حساب الاتحاد السكندري، فيما تأهل بيراميدز للنهائي عقب انتصاره على بتروجت.