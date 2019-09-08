جماهير الزمالك تستفز الشناوي: "اتكيفت ولا لأ"

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الشناوي
هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب برج العرب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والقلعة البيضاء السابق بعد هدف يوسف أوباما بعد تمريرة سحرية من محمود عبدالرازق "شيكابالا" في الدقيقة 52 من عمر المباراة.
وقالت جماهير القلعة البيضاء لحارس ناديها السابق: "يا شناوي قول الحق إتكيفت ولا لأ".
ويدخل إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدزن مباراة نهائي الكأس اليوم بدوافع مغايرة، كونها في مواجهة فريقه السابق الزمالك، وهو اللاعب الوحيد الذي كان شاهدا على مشوار الفريقين بالتأهل للمحطة النهائية.
إبراهيم حسن بدأ مشواره بالبطولة مع الزمالك بقيادة الفريق للتأهل لدور الستة عشر عقب إحراز هدف الفوز بشباك مركز شباب منية سمنود بدور الإثنين والثلاثين بالوقت القاتل من عمر المباراة.
بعد أن امتدت البطولة وبدأت فترة قيد جديدة انضم اللاعب لصفوف بيراميدز، أحرز هدفا بشباك بتروجت بنصف نهائي البطولة خلال المباراة التي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، وتأهل من خلالها لمواجهة الزمالك بالنهائي المرتقب.
وتنص لوائح البطولة على احتساب اللقب لأي لاعب يشارك مع فريقه لدقيقة واحدة في أي دور من الأدوار، وإذا انتقل اللاعب لفريق جديد في نفس النسخة، يحق احتساب اللقب له مع فريقه القديم حال تحقيقه، وهو ما يعنى أن إبراهيم حسن ضمن التتويج بلقب كأس مصر بتلك النسخة سواء فاز فريقه الحالي بيراميدز أو حقق الانتصار فريقه السابق الزمالك بموقعة اليوم المنتظرة.
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بوروندي
ليسوتو
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غينيا الإستوائية
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0
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جنوب السودان
سييرا ليون
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0
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