بالفيديو.. في ليلة عاشوراء.. الزمالك بطل الكأس وبيراميدز أكل البليلة

ثأر فريق الزمالك بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا لنفسه ولجماهيره من مداعبات جماهير منافسيه بعد خسارة الدوري المصري في آخر جولتين لصالح الأهلي، بتحقيق الفوز اليوم أمام بيراميدز بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشيء، ليحمل اللقب الـ27 لبطولة كأس مصر من استاد برج العرب بالإسكندرية.

وانتشرت مداعبات الجماهير الأهلاوية فوز فوز النادي الأحمر بدرع الدوري للموسم المنقضي، بهتاف "الزمالك فاكر نفسه بطل وهو بتاع بليلة"، إلا أن الفارس الأبيض عاد ليصعد بطلا لمصر في ليلة عاشوراء، أمام بيراميدز الذي خرج من موسمه الأول بلا بطولة، وبإنجاز معنوي وحيد وهو الفوز على الأهلي في 3 مباريات متتالية في الدوري والكأس.

ونجح الزمالك في حصد بطولة كأس مصر للمرة رقم 27 في تاريخه، وذلك عقب انتصاره على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم المصرية، في المواجهة التي جمعت الجانبين على ملعب "برج العرب".

أحرز أوباما وأشرف بن شرقي ثلاثية الزمالك في الدقائق 52، 64، و84 من عمر اللقاء.

دخل الزمالك المباراة بكل قوة منذ بداية الشوط الأول، وكان هو الطرف الأخطر والأكثر سيطرة على وسط الميدان، وأضاع لاعبي الفريق الأبيض العديد من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة لخروج العملاق الأبيض متقدمًا بفارق هدفين على أقل تقدير.

وفي الشوط الثاني تغير الحال تمامًا لصالح الأبيض على صعيد نتيجة اللقاء، ففي الدقيقة 52، تلقى محمود شيكابالا تمريرة ساحرة وضعته أمام مرمى بيراميدز من الجانب الأيمن، لمرر كرة رائعة ليوسف أوباما داخل منطقة الجزاء، لم يتواني الأخير عن تسديدها في الشباك معلنًا تقدم فريقه بأول الأهداف.

ولم تمر سوى بضع دقائق فقط حتى نجح الفريق الأبيض في إحراز ثاني أهدافه في المباراة، حيث أرسل التونسي حمدي النقاز عرضية رائعة من الجانب الأيمن سددها المهاجم المغربي أشرف بن شرقي برأسية صاروخية داخل منطقة جزاء بيراميدز في شباك الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 84، مرر أوناجم عرضية ساحرة لمواطنه أشرف بن شرقي داخل منطقة جزاء بيراميدز، سددها مباشرة في شباك الفريق الخصم، ورصاصة الرحمة التي حسمت الأمور في النهاية لصالح العملاق الأبيض.

يذكر أن الزمالك تأهل لهذا الدور من البطولة عقب تخطية الاتحاد السكندري بهدف أبيض في الوقت الإضافي أمام الاتحاد بالدور نصف النهائي، فيما تأهل بيراميدز للنهائي عقب انتصاره على بتروجت بثنائية نظيفة في نصف النهائي.