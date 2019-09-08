بالفيديو.. شيكابالا يدخل في نوبة بكاء بعد فوز الزمالك بكأس مصر

دخل محمود عبدالرازق شيكابالا في نوبة بكاء عقب فوز فريقه على بيراميدز بكأس مصر اليوم.

وثأر فريق الزمالك بقيادة محمود عبدالرازق شيكابالا لنفسه ولجماهيره من مداعبات جماهير منافسيه بعد خسارة الدوري المصري في آخر جولتين لصالح الأهلي، بتحقيق الفوز اليوم أمام بيراميدز بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشيء، ليحمل اللقب الـ27 لبطولة كأس مصر من استاد برج العرب بالإسكندرية.

وانتشرت مداعبات الجماهير الأهلاوية محتفلة بفوز النادي الأحمر بدرع الدوري للموسم المنقضي، بهتاف: "الزمالك فاكر نفسه بطل وهو بتاع بليلة"، إلا أن الفارس الأبيض عاد ليصعد بطلا لمصر في ليلة عاشوراء، أمام بيراميدز، الذي خرج من موسمه الأول بلا بطولة، وبإنجاز معنوي وحيد وهو الفوز على الأهلي في 3 مباريات متتالية في الدوري والكأس.

الزمالك يفوز بكأس مصر رقم 27 في تاريخه

ونجح الزمالك في حصد بطولة كأس مصر للمرة رقم 27 في تاريخه، وذلك عقب انتصاره على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم المصرية، في المواجهة، التي جمعت الجانبين على ملعب "برج العرب".

وأحرز أوباما وأشرف بن شرقي ثلاثية الزمالك في الدقائق 52، 64، و84 من عمر اللقاء.

دخل الزمالك المباراة بكل قوة منذ بداية الشوط الأول، وكان هو الطرف الأخطر والأكثر سيطرة على وسط الميدان، وأضاع لاعبي الفريق الأبيض العديد من الفرص الخطيرة، التي كانت كفيلة لخروج العملاق الأبيض متقدمًا بفارق هدفين على أقل تقدير.

وفي الشوط الثاني تغير الحال تمامًا لصالح الأبيض على صعيد نتيجة اللقاء، ففي الدقيقة 52، تلقى محمود شيكابالا تمريرة ساحرة وضعته أمام مرمى بيراميدز من الجانب الأيمن، لمرر كرة رائعة ليوسف أوباما داخل منطقة الجزاء، لم يتواني الأخير عن تسديدها في الشباك معلنًا تقدم فريقه بأول الأهداف.