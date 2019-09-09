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الزمالك يقفز 17 مركزا بترتيب أندية العالم

04:06 م | الإثنين 09 سبتمبر 2019
كتب: إسلام حجازي
الزمالك يقفز 17 مركزا بترتيب أندية العالم

فريق الزمالك

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تمكن الزمالك من التتويج ببطولة كأس مصر على حساب فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالأمس على استاد الجيش ببرج العرب، في مباراة شهدت حضور جماهيري كبير.

وبفوز الزمالك بكأس مصر، قفز الفارس الأبيض 17 مركزًا في التصنيف الأسبوعي الصادر من موقع clubworldranking  لأندية العالم.

الزمالك يقفز 17 مركزا والأهلي في الصدارة

وكان الزمالك قد احتل المركز الـ 104 الأسبوع الماضي، ليحصد الفريق كأس مصر، ويصعد للمركز الـ 87 عالميًا.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الـ 52 عالميًا، ليواصل المارد الأحمر تصدره لقائمة الأندية المصرية والأفريقية.

واستطاع برشلونة الإسباني في الحفاظ على صدارة تصنيف أندية العالم، متفوقا على ريفربليت الأرجنتيني، بالإضافة إلى حفاظ ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح على المركز الثالث.

وارتقى مانشستر سيتي الإنجليزي للمركز الرابع بدلاً من بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي تراجع للمركز الخامس، في حين حافظ ريال مدريد الإسباني على المركز الثامن في التصنيف.

وتمكن الزمالك من حصد كأس مصر، ليضرب موعدًا مع الأهلي في كأس السوبر المحلي والمقرر إقامته 20 من الشهر الجاري، مثلما حدد اتحاد الكرة.

ويقود الزمالك الصربي ميتشو الزمالك خلفا لطارق يحيى الذي قاد الفريق بشكل مؤقت، بينما يقود النادي الأهلي حاليًا السويسري رينيه فايلر.

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