فايلر يعقد جلسة عاصفة بـ"لاعبي الأهلي".. ويتوعدهم بسبب "الهزار"

أحدث الأخبار
فايلر المدير الفني للأهلي
عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، جلسة عاصفة مع لاعبى الفريق الأحمر قبل ساعات قليلة من السفر إلى غينيا الاستوائية لخوض مباراة كانو سبورت بذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، بعدما لاحظ حالة من التراخى لدى بعض اللاعبين، وبعض التصرفات التى فسرها السويسرى على أنها عدم تركيز فى التدريبات.
وحذر فايلر، خلال اجتماعه بلاعبى الأهلى من عدم الالتزام خلال التدريبات، ومن عدم تنفيذ تعليماته، مشدداً على أن تنفيذ التعليمات والالتزام بالنسبة له أولوية كبيرة دون النظر لأى أمور أخرى، مهدداً الخارجين عن النص بالاستبعاد من التشكيل الأساسى، كما رفض المدرب قيام بعض اللاعبين ببعض التصرفات على سبيل الهزار والدعابة خلال المران، إلى جانب الأحاديث الجانبية، موضحاً أنه هو فقط ومعاونيه هم المنوط بهم الحديث للاعبين وعليهم فقط الاستماع وتنفيذ المطلوب فقط.
فى سياق متصل، طلب فايلر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ملفاً خاصاً لكل لاعب متضمناً العقوبات التى تعرض لها طوال فترة وجوده بالنادى، والأزمات التى مر بها وجميع التفاصيل المتعلقة باللاعبين على مدار الموسم الماضى على أقل تقدير، كما طلب المدير الفنى من مدير الكرة تفاصيل لائحة الفريق المالية، خاصة فيما يتعلق بمكافآت الفوز والعقوبات المقررة على اللاعبين حال الخسارة أو التعادل.
فى سياق آخر، خضع كريم نيدفيد، لاعب الوسط، لعملية تنظيف جديدة فى الركبة وذلك بعد معاناته من آلام جديدة هاجمته فى الفترة الماضية عقب عملية الغضروف، وتسببت فى تأخر نزوله للتدريبات الجماعية، ورفع اسمه من قائمة الفريق المحلية.
من ناحية أخرى، بدأ ميشيل يانكون فى تجهيز الثنائى على لطفى، وشريف إكرامى لموقعة كانو سبورت، بعد معاناة محمد الشناوى من الإصابة فى الكتف خلال التدريبات الأخيرة، إثر كرة مشتركة مع زملائه، ومن المقرر أن يخضع الحارس لاختبار طبى خلال الساعات القليلة المقبلة لتبين حالته بشكل كامل، حيث لا توجد نية لدى الجهاز الفنى للمجازفة بالحارس الأول للقلعة الحمراء فى ظل توافر أكثر من بديل، فضلاً عن ضعف المنافس خوفاً من فقدان اللاعب لفترة طويلة مقبلة.
فى سياق آخر، يغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى، رفقة سمير عدلى المدير الإدارى، فى طريقهما إلى غينيا الاستوائية للترتيب لرحلة الفريق المرتقبة لمواجهة كانو سبورت، والاطمئنان على حالة ملاعب التدريب هناك وفندق الإقامة، وذلك قبل سفر البعثة صباح غد الأربعاء، حيث تستغرق رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية 11 ساعة ونصف الساعة تقريباً تتخللها ساعتان "ترانزيت" فى مطار أديس أبابا بإثيوبيا.
إنجلترا
0
:
0
08:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
كوسوفو
الجبل الأسود
0
:
0
08:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
التشيك
لوكسمبورج
0
:
0
08:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
صربيا
فرنسا
0
:
0
08:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
أندورا
مولدوفا
0
:
0
08:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
تركيا
البانيا
0
:
0
08:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
أيسلندا
ليتوانيا
0
:
0
08:45 PMالتصفيات المؤهلة ليورو 2020
البرتغال
زيمبابوي
0
:
0
03:00 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
منتخب الصومال
إي سواتيني
0
:
0
03:00 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
جيبوتي
مالاوي
0
:
0
03:00 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
بوتسوانا
موزمبيق
0
:
0
04:00 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
موريشيوس
أنجولا
0
:
0
05:00 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
جامبيا
رواندا
0
:
0
06:00 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
سيشيل
توجو
0
:
0
06:00 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
جزر القمر
غينيا بيساو
0
:
0
06:30 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
ساو تومي وبرينسيب
السودان
0
:
0
07:00 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
تشاد
ناميبيا
0
:
0
07:00 PMتصفيات افريقيا لكاس العالم
منتخب إرتريا
تونس
0
:
0
07:00 PMمباريات دولية ودية
كوت ديفوار
اوكرانيا
0
:
0
08:30 PMمباريات دولية ودية
نيجيريا
المغرب
0
:
0
09:00 PMمباريات دولية ودية
النيجر
تعليقات الفيسبوك