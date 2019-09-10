فايلر يعقد جلسة عاصفة بـ"لاعبي الأهلي".. ويتوعدهم بسبب "الهزار"

عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، جلسة عاصفة مع لاعبى الفريق الأحمر قبل ساعات قليلة من السفر إلى غينيا الاستوائية لخوض مباراة كانو سبورت بذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، بعدما لاحظ حالة من التراخى لدى بعض اللاعبين، وبعض التصرفات التى فسرها السويسرى على أنها عدم تركيز فى التدريبات.

وحذر فايلر، خلال اجتماعه بلاعبى الأهلى من عدم الالتزام خلال التدريبات، ومن عدم تنفيذ تعليماته، مشدداً على أن تنفيذ التعليمات والالتزام بالنسبة له أولوية كبيرة دون النظر لأى أمور أخرى، مهدداً الخارجين عن النص بالاستبعاد من التشكيل الأساسى، كما رفض المدرب قيام بعض اللاعبين ببعض التصرفات على سبيل الهزار والدعابة خلال المران، إلى جانب الأحاديث الجانبية، موضحاً أنه هو فقط ومعاونيه هم المنوط بهم الحديث للاعبين وعليهم فقط الاستماع وتنفيذ المطلوب فقط.

السويسرى يطلب تقريراً عن عقوبات اللاعبين بالموسم الماضى

فى سياق متصل، طلب فايلر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ملفاً خاصاً لكل لاعب متضمناً العقوبات التى تعرض لها طوال فترة وجوده بالنادى، والأزمات التى مر بها وجميع التفاصيل المتعلقة باللاعبين على مدار الموسم الماضى على أقل تقدير، كما طلب المدير الفنى من مدير الكرة تفاصيل لائحة الفريق المالية، خاصة فيما يتعلق بمكافآت الفوز والعقوبات المقررة على اللاعبين حال الخسارة أو التعادل.

نيدفيد يُجرى عملية جديدة فى الركبة واختبار طبى للشناوى

فى سياق آخر، خضع كريم نيدفيد، لاعب الوسط، لعملية تنظيف جديدة فى الركبة وذلك بعد معاناته من آلام جديدة هاجمته فى الفترة الماضية عقب عملية الغضروف، وتسببت فى تأخر نزوله للتدريبات الجماعية، ورفع اسمه من قائمة الفريق المحلية.

من ناحية أخرى، بدأ ميشيل يانكون فى تجهيز الثنائى على لطفى، وشريف إكرامى لموقعة كانو سبورت، بعد معاناة محمد الشناوى من الإصابة فى الكتف خلال التدريبات الأخيرة، إثر كرة مشتركة مع زملائه، ومن المقرر أن يخضع الحارس لاختبار طبى خلال الساعات القليلة المقبلة لتبين حالته بشكل كامل، حيث لا توجد نية لدى الجهاز الفنى للمجازفة بالحارس الأول للقلعة الحمراء فى ظل توافر أكثر من بديل، فضلاً عن ضعف المنافس خوفاً من فقدان اللاعب لفترة طويلة مقبلة.

فى سياق آخر، يغادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى، رفقة سمير عدلى المدير الإدارى، فى طريقهما إلى غينيا الاستوائية للترتيب لرحلة الفريق المرتقبة لمواجهة كانو سبورت، والاطمئنان على حالة ملاعب التدريب هناك وفندق الإقامة، وذلك قبل سفر البعثة صباح غد الأربعاء، حيث تستغرق رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية 11 ساعة ونصف الساعة تقريباً تتخللها ساعتان "ترانزيت" فى مطار أديس أبابا بإثيوبيا.