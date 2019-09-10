أحدث الأخبار

أخر الأخبار

جنش باكيا عن ارتداء شيكابالا لقميصه: "حسيت إن تعبي ماراحش هدر"

اتحاد الكرة يكثف مجهوداته لتحديد موقف الجماهير من مباراة السوبر

عضو الجبلاية يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة السعودية الثانية

شيكابالا يحتفل مع زوجته بكأس مصر

عاجل.. "شيكابالا" يوضح حقيقة إساءته لجماهير الأهلي في نهائي الكأس

11:29 م | الإثنين 09 سبتمبر 2019
كتب: محمد خيري
عاجل.. "شيكابالا" يوضح حقيقة إساءته لجماهير الأهلي في نهائي الكأس

شيكابالا

أخبار متعلقة

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك حقيقة إسائته لجماهير الأهلي خلال المباراة التي اقيمت بينهما أمس على استاد برج العرب.

وكتب "شيكابالا" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توضيح إلى الجماهير المصرية ونحن على اعتاب مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي".

وأضاف قائد فريق الزمالك: "لا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية، ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالا بالفوز بالكاس".

وتابع: "لم أوجه إهانة لأي ناد منافس أثناء احتفالي وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".

وكان الزمالك قد فاز أمس، على بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائى كأس مصر ليتوج بالكأس رقم 27 في تاريخه، أحرز الأهداف يوسف أربامي والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

وبفوز فريق الكرة بالقلعة البيضاء، ببطولة كأس مصر، قفز الفريق 17 مركزًا في التصنيف الأسبوعي الصادر من موقع «clubworldranking» لأندية العالم.

حيث كان الزمالك قد احتل المركز الـ 104 الأسبوع الماضي، ليحصد الفريق كأس مصر، ويصعد للمركز الـ 87 عالميًا، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الـ 52 عالميًا، ليواصل تصدره لقائمة الأندية المصرية والأفريقية.

 

أخبار قد تعجبك

الزمالك يقترب من "تشونجا".. واتجاه لرحيل خالد بوطيب

استطلاع رأى

  • إنجلترا

    إنجلترا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كوسوفو

    كوسوفو

  • الجبل الأسود

    الجبل الأسود

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • التشيك

    التشيك

  • لوكسمبورج

    لوكسمبورج

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • صربيا

    صربيا

  • فرنسا

    فرنسا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أندورا

    أندورا

  • مولدوفا

    مولدوفا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • تركيا

    تركيا

  • البانيا

    البانيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أيسلندا

    أيسلندا

  • ليتوانيا

    ليتوانيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • البرتغال

    البرتغال

  • زيمبابوي

    زيمبابوي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • منتخب الصومال

    منتخب الصومال

  • إي سواتيني

    إي سواتيني

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • جيبوتي

    جيبوتي

  • مالاوي

    مالاوي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • بوتسوانا

    بوتسوانا

  • موزمبيق

    موزمبيق

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • موريشيوس

    موريشيوس

  • أنجولا

    أنجولا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • جامبيا

    جامبيا

  • رواندا

    رواندا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • سيشيل

    سيشيل

  • توجو

    توجو

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • جزر القمر

    جزر القمر

  • غينيا بيساو

    غينيا بيساو

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • ساو تومي وبرينسيب

    ساو تومي وبرينسيب

  • السودان

    السودان

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • تشاد

    تشاد

  • ناميبيا

    ناميبيا

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • منتخب إرتريا

    منتخب إرتريا

  • تونس

    تونس

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • كوت ديفوار

    كوت ديفوار

  • اوكرانيا

    اوكرانيا

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    مباريات دولية ودية
  • نيجيريا

    نيجيريا

  • المغرب

    المغرب

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • النيجر

    النيجر

الأكثر قراءة

شوبير: غياب نجم بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

الأهلي يسعى لضم مهاجم ذئاب الجبل.. و"قفشة" يكتسح "سليمان وجمعة"

خاص.. "فيفا" يغرم الأهلي مليون دولار بسبب البرازيلي هندريك
اتحاد الكرة يغلِّظ لائحة العقوبات