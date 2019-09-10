عاجل.. "شيكابالا" يوضح حقيقة إساءته لجماهير الأهلي في نهائي الكأس

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك حقيقة إسائته لجماهير الأهلي خلال المباراة التي اقيمت بينهما أمس على استاد برج العرب.

وكتب "شيكابالا" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توضيح إلى الجماهير المصرية ونحن على اعتاب مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي".

وأضاف قائد فريق الزمالك: "لا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية، ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالا بالفوز بالكاس".

وتابع: "لم أوجه إهانة لأي ناد منافس أثناء احتفالي وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".

وكان الزمالك قد فاز أمس، على بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائى كأس مصر ليتوج بالكأس رقم 27 في تاريخه، أحرز الأهداف يوسف أربامي والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

وبفوز فريق الكرة بالقلعة البيضاء، ببطولة كأس مصر، قفز الفريق 17 مركزًا في التصنيف الأسبوعي الصادر من موقع «clubworldranking» لأندية العالم.

حيث كان الزمالك قد احتل المركز الـ 104 الأسبوع الماضي، ليحصد الفريق كأس مصر، ويصعد للمركز الـ 87 عالميًا، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الـ 52 عالميًا، ليواصل تصدره لقائمة الأندية المصرية والأفريقية.