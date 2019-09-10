اتحاد الكرة يستقر على حكام أجانب للسوبر بين الأهلي والزمالك

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على تعيين حكام أجانب لمباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي تحد موعد مبدئي لها في العشرين من سبتمبر الجاري.

وأدار طاقم حكام روماني مباراة النهائي بين الزمالك وبيراميدز التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

جمال الغندور يدرس تطبيق الحكم الخامس

ويدرس جمال الغندور إلغاء فكرة تطبيق الحكم الخامس في الموسم المقبل، خصوصاً أنه يرى أنها لا فائدة من وجودها ولم تأتِ بثمارها حتى الآن، حيث ما زالت هناك أخطاء تحكيمية في الموسم الماضي، على الرغم من وجود الحكم الخامس، ويهدف الغندور إلى إلغاء الحكم الخامس، خصوصاً بعد زيادة بدلات الحكام في الموسم الجديد، حيث يحصل الحكم الأول على 5 آلاف جنيه في مباريات الدوري الممتاز، فيما يحصل الحكم المساعد على 3750 جنيهاً، وتم رصد مبلغ 2500 للحكم الإضافي الخامس -في حالة تطبيقه- والرابع كذلك على 2500 جنيه.

أما في القسم الثاني سيحصل الحكم في المباراة الواحدة على 1750 جنيهاً، فيما يحصل الحكام المساعدون على 1250 جنيهاً، فيما يحصل الحكم الرابع على 1000 جنيه، وفي القسم الرابع يحصل الحكم في المباراة الواحدة على 800 جنيه، فيما يحصل المساعدون على 650 جنيهاً، فيما في حال تعيين حكم رابع سيحصل على 750 جنيها.