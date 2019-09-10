احتفالية لتسليم الأهلي درع الدوري قبل مباراة السوبر

استقرت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على تنظيم احتفالية للنادي الأهلي بعد فوزه بمسابقة الدوري لموسم 2018-2019.

ومن المنتظر أن تقام الاحتفالية بعد عوة بعثة الأهلي من غينيا لخوض مباراة كانوسبورت بطل غينيا المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقبل موعد مباراة السوبر أمام الزمالك التي تحدد لها بشكل مبدئي يوم 20 سبتمبر الجاري.

الأمن يحدد موقف الجماهيرمن حضور السوبر

ويكثف مسؤولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الأمن لتحديد موقف الحضور الجماهيري لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وكانت اللجنة المؤقتة استقرت بشكل مبدئي على إقامة مباراة السوبر يوم ٢٠ سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تعلن عن الموعد بشكل رسمي خلال مراسم قرعة الدوري المقرر لها الخميس المقبل.

وعلم "الوطن سبورت" من مصدر داخل اللجنة المؤقتة أنه في حالة موافقة الأمن على إقامة المباراة بحضور جماهيري سيتم الاتفاق على العدد وسيكون ملعب برج العرب الأقرب لاستضافة اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية.