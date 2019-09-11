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زكي عبد الفتاح يهاجم أحمد حسن: ادعى الإصابة وسب سمير عدلي

01:23 ص | الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
زكي عبد الفتاح يهاجم أحمد حسن: ادعى الإصابة وسب سمير عدلي

زكي عبد الفتاح

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رد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى نادي لوس أنجلوس الأمريكي، ومدرب حراس مرمى مصر السابق، على الاتهامات التي وجهها إليه قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن.

وكان أحمد حسن قد اتهم زكي عبد الفتاح، بأنه أوصل إلى بوب برادلي خلال فترة قيادته للمنتخب المصري، صورة سيئة عنه، وأن استبعاده من المنتخب خلال تلك الفترة كان بسبب أن زكي عبد الفتاح لم يتقبل شخصيته القوية وسيطرته على اللاعبين.

وقال زكي عبد الفتاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي هاني حتحوت: "بعد تعاقد منتخب مصر مع برادلي أبلغه سمير زاهر أن أحمد حسن يتبقى له مباراة دولية حتى يحقق الرقم القياسي ولقب عميد لاعبي العالم، ليضمه الأمريكي بالفعل في أول مباراة له مع منتخب مصر وكانت أمام البرازيل، وأشركه ليحقق الرقم".

وأضاف مدرب حراس الفراعنة السابق: "بعد مباراة البرازيل كان برادلي حريص على ضم أحمد حسن وإشراكه في المباريات ولو لربع أو نصف ساعة حتى يضيف من رصيده في المباريات الدولية، وكان بيقول دي حاجة لاسم مصر".

عبد الفتاح: أحمد حسن عليه شكر برادلي

وتابع مهاجمًا أحمد حسن: "عليه أن يشكر بوب برادلي بدلًا من الهجوم عليه، لأنه كان يشركه خصيصًا حتي يضيف من رصيده من المباريات الدولية رغم تقدمه في العمر".

وواصل حديثه: "الأزمة وقعت في معسكر المنتخب قبل مباراة موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2014، قبل الماتش بيوم أحمد حسن عرف إنه مش هيبتدي، إدعى إنه عنده تمزق في الخلفية فخرج برة القائمة، تاني يوم لقى نفسه برة القائمة فشتم المدير الإداري للمنتخب كابتن سمير عدلي بالأب والأم، ولذلك قرر برادلي استبعاده".

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