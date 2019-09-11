أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الكواليس الكاملة.. ليفربول يمنح محمد صلاح أولى جوائز الموسم.. وساديو ماني يلاحقه

الزمالك يستطلع رأي ميتشو في بيع كريم بامبو

عمرو الجنايني يرفض التصميم الجديد للدوري والكأس.. و"الغندور" يُجهز حكام السوبر

الأهلي يطير إلى غينيا استعدادًا لمواجهة كانو سبورت.. ويصطحب طباخًا خاصًا

رئيس الزمالك: الأهلي خايف من شيكابالا قبل مباراة السوبر

07:57 ص | الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب: محمد محجوب
رئيس الزمالك: الأهلي خايف من شيكابالا قبل مباراة السوبر

شيكابالا

أخبار متعلقة

أكد رئيس نادي الزمالك، أن النادي الأهلي السبب الأكبر وراء تغريم محمود عبد الرزاق "شيكابالا" من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري، على هامش احتفاله مع جماهير ناديه عقب الفوز بكأس مصر، يوم الأحد الماضي.

وقررت أمس الثلاثاء، لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة القاضي سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف بتغريم شيكابالا مبلغ قدره 50 ألف جنيه بعد واقعة الهتاف ضد النادي الأهلي خلال الاحتفال بالفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز.

وجاء القرار في نص البيان كالآتي: "ثبت للجنة وتأكد لديها من خلال المواقع الإعلامية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية".

وقال رئيس نادي الزمالك، في مداخلة لبرنامج الزمالك اليوم: "أين كنتم من لاعبي الأهلي وهم يقومون بالرقص مع الجماهير وهتافات السباب للزمالك تهز الملعب في أحد البطولات الأفريقية، لماذا لم نسمع صوت أحد على تجاوزات حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد الشناوي".

وتابع: "لو لجنة اتحاد الكرة المؤقتة قامت بمعاقبة شيكابالا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فكيف لنا أن نتعامل معهم مستقبلا".

وأضاف: "شيكابالا لم يخطئ، لو كان خرج منه أي لفظ يُسئ للأهلي وجماهيره لكنت عاقبته، الأهلي خائف من شيكابالا لهذا هناك من يريد أن يتعرض اللاعب للإيقاف قبل مباراة السوبر المقبلة".

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر الأحد الماضي، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهاية بثلاثية دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

شيكابالا لرئيس الزمالك: هناخد أي بطولة ندخلها

وفي سياق متصل، عقد رئيس الزمالك جلسة تحفيزية للاعبي الزمالك، قبل ساعات من سفرهم إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم السبت المقبل.

وخلال عقد الجلسة، التي عرضها برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "الحدث اليوم"، وجهه شيكابالا الشكر لرئيس النادي، على الصفقات الجديدة التي عقدها المجلس للفريق خلال الصيف الجاري، مؤكدًا أن الفريق بالكامل عازم على تحقيق جميع البطولات بالموسم المقبل.

وقال "شيكابالا" لرئيس الزمالك: "بشكرك إنك جبت للفريق لاعيبة كويسة السنادي، وبقولك من دلوقتي كل البطولات اللي هندخلها ناويين ناخدها، الكأس مجرد بداية والماتشات اللي جاية كلها مكسب.

 

أخبار قد تعجبك

أفراح زملكاوية ومكافآت واحتفالية كبرى بكأس مصر رقم 27

استطلاع رأى

  • الولايات المتحدة الأمريكية

    الولايات المتحدة الأمريكية

  • 1

    :

    1

    02:00 AM

    مباريات دولية ودية
  • أوروجواي

    أوروجواي

  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • 4

    :

    0

    04:00 AM

    مباريات دولية ودية
  • المكسيك

    المكسيك

  • البرازيل

    البرازيل

  • 0

    :

    1

    05:00 AM

    مباريات دولية ودية
  • بيرو

    بيرو

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي لـ كهربا: حل مشاكلك مع الزمالك وتعالالنا نضيف

عاجل.. "شيكابالا" يوضح حقيقة إساءته لجماهير الأهلي في نهائي الكأس

بالفيديو| هدف محمد صلاح الأفضل لليفربول في شهر أغسطس
فايلر يعقد جلسة عاصفة بـ"لاعبى الأهلى".. ويتوعدهم بسبب "الهزار"