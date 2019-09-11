موعد مباراة كانو سبورت والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب بين كانو سبورت والأهلي في غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل، وقرر النادي الغيني أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان موعد المباراة الأول هو الثالثة عصر السبت، قبل أن يتلقى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، طلب تعديل موعد المباراة، حيث تلقى "عبد الحفيظ" اتصالا هاتفيًا من مسئولي نادي كانو سبورت والسفارة المصرية في غينيا الاستوائية، لتعديل موعد اللقاء يوم السبت المقبل إلى الخامسة مساء، وهو ما رحب به مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وبدأت بعثة الأهلي رحلتها الطويلة إلى غينيا الاستوائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالتوجه إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، والمكوث بها ساعتين ترانزيت، ثم السفر بطائرة أخرى إلى غينيا الاستوائية.

وتعد تجربة كانو سبورت، هي الأولى للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، والذي يحتفل بعيد ميلاده يوم السبت المقبل أيضا وهو أيضا اليوم الذي يشهد أولى مبارياته مع الأهلي.

الأهلي اكتسح اطلع برة.. وكانو سبورت عبر عقبة فريق ميكيلي

ونجح الأهلي في عبور الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والذي خاضه لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على فريق اطلع برة بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0، حيث انتهت مباراة الذهاب برباعية نظيفة، واكتسحه في مواجهة الإياب بتسعة أهداف دون رد.

ووصل فريق كانو سبورت إلى دور الـ32 بعد عبور عقبة فريق ميكيلي 70 إنديرتا في الدور التمهيدي، بعد انتصار كانو سبورت على أرضه في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مباراة الإياب في إثيوبيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.