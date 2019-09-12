اتحاد الكرة يجري قرعة الدوري اليوم.. و5 آلاف متفرج بالمباريات

تُجرى لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم، داخل أحد فنادق القاهرة، مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز للموسم الكروى الجديد 2019-2020، حيث من المنتظر انطلاق الموسم يوم 21 من شهر سبتمبر الجارى، وتجرى قرعة اليوم دون توجيه أو ترتيب مسبق كما كان يحدث من قبل مما يعنى هذا الموسم وقوع الأهلى والزمالك فى أى جولة دون الانتظار لنهاية الدور الأول والثانى.

وتحسم اللجنة المؤقتة التى تدير الجبلاية بشكل نهائى اليوم، موعد انطلاق الدورى، حيث هناك مقترح بالبدء فى الموعد المذكور سلفاً، أو تأجيله لنهاية الشهر، على أن يتم الانتهاء من منافسات الفرق التى تشارك فى دور الـ32 من البطولات الأفريقية، حيث تقام لقاءات الذهاب يومَى 14 و15 من شهر سبتمبر الجارى، والعودة يوم 27 من الشهر ذاته.

واتفق عمرو الجناينى مع حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، على إعلان جدول مسابقة الدورى بالكامل سواء بتوقفات المنتخب الدولية، أو ارتباطات الأندية الأفريقية، حتى لا تحدث أزمة تأجيل المباريات فى الفترة المقبلة وحدوث ما يعرقل مسيرة مسابقة الدورى الممتاز كما حدث الموسم الماضى.

ويناقش "الجناينى" مع مسئولى الأندية حضور الجماهير فى المباريات بداية من الموسم الجديد، على أن يكون وجودهم بشكل تدريجى، وفق موافقة الجهات الأمنية، وتم طرح حضور 5 آلاف مشجع فى المباراة، ويتوقف التنفيذ على موافقة الجهات الأمنية، وحال الموافقة سيكون الحضور الجماهيرى بنظام الحجز الإلكترونى وقاعدة البيانات لكل متفرج بعد نجاح التجربة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

الجنايني يعقد جلسة مع لجان الاتحاد تجنباً لإثارة أي أزمات فى الفترة المقبلة

وفى السياق نفسه، يعقد "الجناينى" جلسة مع لجان اتحاد الكرة، قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل وضع خطوط عريضة لطريقة العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة لجنة الحكام، تجنباً لإثارة أى أزمات فى الفترة المقبلة، وطلب رئيس اللجنة المؤقتة من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، عدم الرد على مسئولى الأندية فى الموسم الجديد، مشدداً على توقيع عقوبات صارمة على أى عنصر داخل المنظومة يخرج عن النص من خلال لجنة الانضباط، مثل ما حدث فى نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وتم صدور عقوبات بالجملة على الجميع، خاصة أن اللجنة المؤقتة لا تفرق بين أندية القمة وباقى أندية الدورى الممتاز ويتم تطبيق اللوائح على الجميع للخروج بالموسم الكروى الجديد 2019-2020 بأفضل صورة.