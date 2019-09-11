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غدا.. اتحاد الكرة يعلن ملعب مباراة السوبر وعدد الجماهير

11:11 م | الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
غدا.. اتحاد الكرة يعلن ملعب مباراة السوبر وعدد الجماهير

الأهلي والزمالك في مباراة سابقة

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تقرر أن تعلن غدا اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر له يوم 20 سبتمبر الجاري.

وسوف يشهد اجتماع اتحاد الكرة الإعلان عن ملعب المباراة وعدد الجماهير الذي وافق الأمن على دخوله.

وتسابق اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الاستعداد لمباراة السوبر المحلى المرتقبة ويسعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لإقامة تلك المواجهة فى القاهرة وعدم خوضها على ملعب برج العرب بالإسكندرية، إلا أن الجهات الأمنية لم تحسم الأمر بشكل نهائى حتى الآن، حيث من المقرر أن يتم الاتفاق أيضاً على عدد الجماهير المسموح لها بالحضور خلال تلك المواجهة المرتقبة بين الغريمين التقليدين للكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتُجرى لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم، داخل أحد فنادق القاهرة، مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز للموسم الكروى الجديد 2019-2020، حيث من المنتظر انطلاق الموسم يوم 21 من شهر سبتمبر الجارى، وتجرى قرعة اليوم دون توجيه أو ترتيب مسبق كما كان يحدث من قبل مما يعنى هذا الموسم وقوع الأهلى والزمالك فى أى جولة دون الانتظار لنهاية الدور الأول والثانى.

واتفق عمرو الجناينى مع حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، على إعلان جدول مسابقة الدورى بالكامل سواء بتوقفات المنتخب الدولية، أو ارتباطات الأندية الأفريقية، حتى لا تحدث أزمة تأجيل المباريات فى الفترة المقبلة وحدوث ما يعرقل مسيرة مسابقة الدورى الممتاز كما حدث الموسم الماضى.

 

 

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