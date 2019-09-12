سامي الشيشيني: شيكابالا أعظم من محمد صلاح

أكد سامي الشيشيني لاعب نادي الزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول الحالي، من أفضل اللاعبين مهاريًا في تاريخ مصر.

وقال الشيشيني في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "مشكلة شيكابالا في شيكابالا ذاته، هو من أفضل اللاعبين التي أتت في تاريخ مصر مهاريًا، لم أرى لاعب في مهاراته خلال الفترة الماضية".

وتابع: "شيكابالا من أعظم اللاعبين الذين يملكون مهارة وتصنع الفارق مع أي فريق، ولكنه أضاع من يده ملايين وكان من الممكن أن يكون من أكثر اللاعبين ذوي الأسعار العالية ويملك الملايين".

وأضاف: "مع احترامي لمحمد صلاح هو لاعب جيد جدًا، ولكن شيكابالا أعظم من أي لاعب، وكان يليق به اللعب في أعلى فريق في العالم".

وأنهى حديثه قائلًا: "شيكابالا مهاريًا أفضل من محمد صلاح ولكن الأخير طور من نفسه وأدائه، وشيكابالا لم يقوم بذلك، بجانب أن سرعات محمد صلاح فرقت معه بشكل كبير جدًا".

شيكابالا يغيب عن مواجهة بطل السنغال في دوري الأبطال

ويستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير، والمقرر لها السبت المقبل في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويغيب "شيكابالا" عن المباراة بسبب شعوره ببعض الآلام فى العضلة الخلفية بعد تعرضه للإصابة فى المواجهة الماضية أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وتأهل الزمالك إلى هذا الدور، عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالي، ذهابًا وإيابًا بنتيجة 13\0 في المباراة التي جمعتهما مؤخرًا على ملعب برج العرب، فيما تأهل بطل السنغال على حساب أويلرز الليبيري.