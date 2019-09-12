سمير عثمان يهاجم عمرو الجنايني: غير احترافي.. وكلامه عن الـ"Var" أوهام

هاجم سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد كرة القدم بالوقت الحالي، واصفًا إياه بأنه "غير احترافي".

وكان سمير عثمان قد تولى منصب رئيس لجنة الحكام لفترة قصيرة أثناء تقلد ثروت سويلم منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قبل أن تستبدله اللجنة المؤقتة بقيادة عمرو الجنايني، بالحكم الدولي السابق جمال الغندور.

وقال "عثمان" في حواره مع إسلام الشاطر، ببرنامج "ملعب الأهلي"، على قناة النادي الأهلي، إن تطبيق تقنية الفيديو "Var" صعب للغاية في التوقيت الحالي، والحديث عن تطبيقه في الدور الثاني من الموسم المقبل مجرد "أوهام".

وأضاف عثمان، أن حديث عمرو الجنايني في وقت سابق عن تطبيق التقنية في شهر 11 تزامنًا مع الدور الثاني كلام غير حقيقي بالمرة ومن المستحيل تنفيذه، متابعًا: "كلام عمرو عن تقنية الفيديو أحلام لن تتحقق".

وواصل حديثه: "مافيش غير حكمين في مصر معاهم رخصة تقنية الفار، وبناء على ذلك فانت محتاج يا اما تسفر الحكام للخارج يا اما تجيبلهم خبراء في مصر يعلموهم".

واستكمل: "عشان تجيبلهم حد يعملهم هنا، فين الأجهزة اللي هيتعلموا عليها؟ إذا انت محتاج تسفر 20 حكم للخارج عشان تعلمهم، معنى دة إن الدوري هيتأجل".

وتابع: "الدوري الإنجليزي عشان يطبقوا فيه تقنية الفار استخدموه موسم كامل وهو الموسم الماضي بشكل تجريبي دون أن يطبق بشكل رسمي، إذا من المستحيل أني يطبق بالدوري المصري في يوم وليلة".

واختتم حديثه عن تقنية الفار: "على عمرو الجنايني أن يدرس كل أبعاد الموضوع قبل أن يتحدث عنه ويتخذ قرارات".

سمير عثمان: الجنايني اتصل بي هاتفيًا ليخبرني بإعادة تشكيل اللجنة

وتطرق للحديث عن المكالمة الهاتفية التي جمعتهما وتسببت في ابتعاده عن لجنة التحكيم قائلًا: "اتصل بيا وأنا في اختبارات اللياقة البدنية، يعني مش قابلته أو روحتله، ودة تصرف غير احترافي بالمرة".

وأضاف: "قالي عايزينك تمسك ملف تقنية الفار قولتله مافيش مانع، لكني فوجئت إنه بيتكلم عن إعادة تشكيل اللجنة من جديد وإني هكون رقم 2 في اللجنة، وهو ما رفضته بشكل قاطع".

واختتم: "قالي فكر واحنا مصممين تكون معانا، لكني قولتله مش هكون رقم 2 بعد ما كنت رئيس اللجنة والموضوع منتهي بالنسبالي".