الزمالك يرفض حضور 40 ألف مشجع فى مباراة السوبر أمام الأهلي

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تواجد 40 ألف متفرج، فى مباراة السوبر المحلى أمام الغريم التقليدى الأهلي، يوم 20 سبتمبر.

وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته التليفزيونية، على أن إقامة المباراة بحضور 40 ألف متفرج قرار خاطئ.

وأشار إلى أن العدد يجب أن يقل ليصل غلى عشرة آلاف فقط، لانه هناك حالة احتقان جماهيري شديدة بين جماهير الفريقين، لذلك لابد من تقليل العدد، حتي لا تحدث أزمات.

ويذكر أن رئيس نادي الزمالك، رفض خوض مباراة السوبر المصري، أمام الغريم التقليدى الأهلي على ستاد السلام لأنه ملعب الأهلى، كما أنه يرفض خوضها على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس لأنه ملعب الزمالك، مطالبا اللعب على ملعب محايد وهو ستاد القاهرة.

وفاز الزمالك، مؤخرا ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على بيراميدز بثلاثية نظيفة على ستاد برج العرب يوم الأحد الماضي.

ويستعد الزمالك، لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى ذهاب دور الـ32، لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض فريق الزمالك اليوم بقيادة الصربى ميتشو، تدريباته الجماعية على أحد الملاعب بالسنغال، بعد أن وصلت البعثة إلى الأراضى السنغالية أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت.