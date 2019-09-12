أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رسمياً.. صلاح أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس

غدا.. انطلاق النسخة الأولى من دوري 3×3 بمشاركة 59 فريقا

خاص| مصدر باتحاد الكرة: هيئة ستاد القاهرة اعتذرت عن استضافة كأس السوبر المصري

جدول مباريات المصري البورسعيدي في الدور الأول من الدوري الممتاز

"الوطن سبورت" ينشر جدول الأسبوع الأول للدوري الممتاز

01:26 م | الخميس 12 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
"الوطن سبورت" ينشر جدول الأسبوع الأول للدوري الممتاز

الأهلي والزمالك

أخبار متعلقة

ينشر «الوطن سبورت» جدول الأسبوع الأول، لقرعة مباريات بطولة الدوري، والتي أقيمت اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، موسم 2019 - 2020، بحضور مجلس اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وأوقعت قرعة جدول الدوري الممتاز، بمواجهة الأهلي أمام سموحة، فيما يصطدم الزمالك الاتحاد السكندري، بينما يواجه بيراميدز نظيره إنبي.

وجاءت مواجهات الأسبوع الأول على النحو التالي:

الزمالك - الاتحاد السكندري

سموحة - الأهلي

وادي دجلة - طنطا

طلائع الجيش- المقاولون العرب

أسوان - مصر للمقاصة

بيراميدز - انبي

الجونة - الإسماعيلي

الإنتاج الحربي - نادي مصر

المصري - حرس الحدود

جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري الممتاز في الموسم المنتهي برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 72، فيما حل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة نقطة.

أخبار قد تعجبك

تدريبات سرية للأهلى فى غينيا الاستوائية.. وإرشادات طبية خوفًا من الأمراض

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

بالفيديو.. جيرالدو يسجل ويقود أنجولا للفوز على جامبيا بتصفيات مونديال 2022

فايلر يعلن قائمة الأهلي المسافرة لغينيا الاستوائية

الزمالك يستطلع رأي ميتشو في بيع كريم بامبو
صدمة فى الزمالك بسبب شيكابالا.. وفحوصات جديدة على «ركبة» فتحى