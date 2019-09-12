"الوطن سبورت" ينشر جدول الأسبوع الأول للدوري الممتاز

ينشر «الوطن سبورت» جدول الأسبوع الأول، لقرعة مباريات بطولة الدوري، والتي أقيمت اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، موسم 2019 - 2020، بحضور مجلس اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وأوقعت قرعة جدول الدوري الممتاز، بمواجهة الأهلي أمام سموحة، فيما يصطدم الزمالك الاتحاد السكندري، بينما يواجه بيراميدز نظيره إنبي.

وجاءت مواجهات الأسبوع الأول على النحو التالي:

الزمالك - الاتحاد السكندري

سموحة - الأهلي

وادي دجلة - طنطا

طلائع الجيش- المقاولون العرب

أسوان - مصر للمقاصة

بيراميدز - انبي

الجونة - الإسماعيلي

الإنتاج الحربي - نادي مصر

المصري - حرس الحدود

جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري الممتاز في الموسم المنتهي برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 72، فيما حل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة نقطة.