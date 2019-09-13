عاجل.. السوبر المصري بحضور 50 مشجع لكل فريق

عقد أمس الخميس، الاجتماع التنسيقي لمباراة السوبر المصري، بحضور مندوبي الأهلي والزمالك، وشهد الاجتماع رفض حضور الجماهير المباراة، والاكتفاء بحضور 15 فردا من كل فريق.

ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة، فإن المباراة حتى الآن ستقام بدون حضور جماهيري، وقد يحدث جديد خلال الأيام القادمة خاصة وأن اللجنة الخماسية طلبت إقامتها بحضور جماهيري سواء بالقاهرة أو الإسكندرية.

يلعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لقاء السوبر بصفته بطل الدوري، بينما يخوض الزمالك اللقاء كونه بطل كأس مصر.

يُذكر أن مباراة نهائي السوبر المصري، ستقام يوم 20 سبتمبر الجاري، ولم يتم تحديد ملعب اللقاء حتى الآن من جانب اتحاد الكرة المصري.

الأهلي والزمالك في مهمة أفريقية قبل السوبر

وفي سياق متصل، يلتقي الأهلي مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت غينيا الاستوائية، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي صعد إلى دور الـ32 بعدما تغلب على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان بنتيجة (13-0) في مجموع لقائي الذهاب والعودة. وانتهى لقاء الذهاب في برج العرب بالفوز بأربعة أهداف دون رد، وفي مباراة العودة حقق الأهلي أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بالفوز بتسعة أهداف نظيفة.

فيما يخوض الزمالك مباراته ضد جينيراسيون فوت السنغالي، على ملعب الأخير، في نفس الدور من البطولة الإفريقية، غدًا السبت، في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتاهل الزمالك لدور الـ 32 بعد الفوز على ديكاداها الصومالي بنتيجة 13 – صفر ذهابًا وإيابًا، بينما تأهل جينيراسيون فوت للدور ذاته بعد تخطى عقبة فريق أويلرز الليبيري بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.