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مؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. وسأعود للأهلي أقوى بسبب الجماهير

01:49 ص | الجمعة 13 سبتمبر 2019
كتب: محمد محجوب
مؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. وسأعود للأهلي أقوى بسبب الجماهير

مؤمن زكريا

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تحدث مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن حجم إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وموعد سفره إلى ألمانيا لتحديد حجم الإصابة وموعد عودته من جديد للقلعة الحمراء.

بدأ مؤمن زكريا حديثه خلال وجوده ضيفًا مع مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب: "لم ألمس الكرة منذ 6 أشهر، ومشتاق للعودة من جديد، حزين جدًا لان التفكير وحش، الحمد لله بقالي 8 سنين بلعب كورة حصلي صدمات كتيرة مكنتش سبب فيها ودي اللى أثرت عليا".

وتابع: "سألت ناس كتير على إصابتي قالولي 60 % منها نفسية، وأول مرة أقول الكلامد ده، وده بسبب فترة كنت فيها لوحدي وكلام بيتقال كتير عليا والناس مصدقة، كل الكلام غلط بقالي 6 شهور بسمع كلام كذب، واللى وقعني أكتر لما ولدتي عملت عملية ووالدي تعب، لأن ابنهم متأثر والكلام بيتقال عليه كتير".

وأضاف: "بطمن الجمهور، وقت صعب كتير عدى ومش عارف الإصابة حجمها ايه، بس هسافر يوم 20 عشان أحدد حجم الإصابة وموعد عودتي من جديد، وعندي إصرار ان هرجع تاني أحسن من الأول، رجوعي للأهلي أكن أول مرة ألعب للنادجي وده اللى هيميزني عن غيري".

وعن ما قضاه خلال الـ 6 شهور السابق: "الحمد لله نصيبي أن أجلس هذه المدة بدون كرة القدم، بقالي 6 شهور قاعد مع والدي وولدتي وزوجتي وابني فقط ولا أذهب للتدريبات، وأذهب للنادي الأهلي احيانًا، اللى مصربني جمهور الأهلي هو اللى مخليني عاوز أرجع النهاردة قبل بكرة، مقابلة الناس ليا في الشارع، أعطتني حافز كبير للعودة من جديد في أسرع وقت".

 

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