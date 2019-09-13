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مؤمن زكريا: وحشتني مباريات السوبر.. وشيكابالا من أحرف اللاعبين في مصر

03:08 ص | الجمعة 13 سبتمبر 2019
كتب: محمد محجوب
مؤمن زكريا: وحشتني مباريات السوبر.. وشيكابالا من أحرف اللاعبين في مصر

مؤمن زكريا

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أكد مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه يفتقد بشدة متعة مباريات السوبر المصري، والتي من المقرر اقامة نسختها الحالية يوم 20 سبتمبر الجاري، بين قطبي الكرة المصرية.

وقال مؤمن زكريا خلال ضيافته مع برنامج اللعيب: "وحشتني مباريات السوبر جدًا، ولكن للأسف لن أستطيع حضور المباراة بسبب سفري إلى ألمانيا، ومباراة ستكون صعبة على الفريقين، والزمالك قوي دائمًا أنا بقول الصراحة، الزمالك على طول كويس".

وتطرق صاحب الـ 31 عامًا للحديث عن شيكابالا قائلًا: "بيكلمني على طول، وبيطمن عليا وبيقولي هترجع أحسن من الأول، وباركتله على الكأس، شيكابالا اخويا هو وجنش".

وعن رأيه عن إيقاف شيكابالا بعد نهائي الكأس: "شيكابالا متعلق بجمهور الزمالك وهيا بتعشقه، لكن لا أعرف أكثر من ذلك، وأخر مرة كلمته أول أمبارح وسألني هتسافر أمتى واطمن عليا، شيكابالا من أحرف اللاعبين في مصر".

الأهلي يواجه كانو سبورت الغيني في دوري الأبطال

وفي سياق متصل، يلتقي الأهلي مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت غينيا الاستوائية، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي صعد إلى دور الـ32 بعدما تغلب على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان بنتيجة (13-0) في مجموع لقائي الذهاب والعودة. وانتهى لقاء الذهاب في برج العرب بالفوز بأربعة أهداف دون رد، وفي مباراة العودة حقق الأهلي أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بالفوز بتسعة أهداف نظيفة.

 

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