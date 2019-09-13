فايلر يمنح لاعبي الأهلي التعليمات الأخيرة قبل مواجهة كانو سبورت بدوري الأبطال

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فايلر
أشرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على فقرة خاصة لمهاجمي الأهلي ولاعبي وسط الملعب للتعامل مع مدافعي كانو سبورت، وحرص مدرب الفريق علي إيقاف التدريبات وتوجيه اللاعبين نحو كيفيه التعامل مع الكره سواء في حاله الهجوم أو الدفاع.
وطلب المدير الفني من اللاعبين ضروره الانتشار داخل الملعب وعدم ترك مساحات خاليه للمنافس، كما يسعى لتجريب خطة اللعب المنتظر الاعتماد عليها خلال المباراة ومراجعة الأدوار المطلوبة من كل لاعب وفقا لرؤيته الفنية التي استقر عليها.
وعلى الجانب الأخر، قاد طارق عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل مران اللاعبين الذي شارك فيه سعد سمير ومحمد محمود وأحمد حمدي وعمار حمدي، في الوقت الذي أدى مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا، مرانا بدنيًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
يختتم الأهلي تدريباته على استاد مالابو في السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت غدا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في المباراه المقرر اقامتها في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة.
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