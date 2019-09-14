إيهاب جلال: اتحاد الكرة فاوضني لتدريب المنتخب.. وأنتظر ردهم على شروطي

اعترف إيهاب جلال، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي المصري، بمفاوضات اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال جلال، في تصريحات مصورة نشرت على الصفحة الرسمية للنادي المصري على فيسبوك: "أنتظر موافقة النادي المصري على رحيلي للمنتخب، بجانب تقدمي ببعض الطلبات من أجل تولى المهمة، وأنتظر موافقة اتحاد الكرة على طلباتي".

وأوضح لاعب الإسماعيلي السابق، أن النادي المصري صاحب فضل كبير عليه ولن يرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارته، بخلاف الاطمئنان على موقفه قبل انطلاقة الدوري وكذلك في الكونفدرالية الأفريقية.

وأقال الاتحاد المصري لكرة القدم المكسيكي خافيير أجيري من تدريب منتخب مصر الأول، بعد الأداء الهزيل في كأس الأممم الأفريقية، والخروج "المهين" من البطولة التي تستضيفها مصر، من دور الستة عشر، بالهزيمة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا.

المصري يضع خطة للبديل

وكان النادي المصري البورسعيدي، أعلن في وقت سابق عن تواصل اللجنة الخماسية المؤقتة لإدرة شئون اتحاد كرة القدم المصري، مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق بشأن تولي تدريب منتخب مصر.

وقال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن هناك تواصل بين اللجنة الخماسية وإيهاب جلال لتولي تدريب منتخب مصر، وتابع حديثه: "جميع المرشحين لهم نفس الفرص حتى الآن، لكننا بدأنا بوضع خطط بديلة تحسبا لرحيل إيهاب جلال، وسنكون أكثر الفرق تضررا إن حدث ذلك".