عاجل| مروان محسن والشيخ يقودان هجوم الأهلي أمام كانو سبورت

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أفشة وصبحي والسولية في تدريبات الأهلي
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فريق كانو سبورت الغيني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخة الموسم الجديد 2019-2020.
وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" –أحمد الشيخ – رمضان صبحي.
خط الهجوم : مروان محسن.
فيما ضمت دكة البدلاء كلا من:
شريف إكرامي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وحسام عاشور وحسين الشحات وصلاح محسن ووليد سليمان.
ويدير المباراة تحكيميا الغيني سيكو توري، حكم ساحة، ويعاونه كل من صديقى سي دى بى وممادى تيري، بالإضافة إلى جاكوب كامارا حكماً رابعاً وآليم كوناتيه أبوبكر الكاميرونى مراقباً للقاء.
وكان الأهلي بلغ دور الـ32 بدوري الأبطال بعدما تخطى عقبة فريق «اطلع برة» بطل جنوب في الدور التمهيدي من البطولة بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، فيما نجح كانو سبورت في التأهل لدور الـ32، بعدما أطاح بفريق ميكيل كينيما الإثيوبي في الدور التمهيدي عقب فوزه بنتيجة 3-1 في مواجهتي الذهاب والعودة.
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