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بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا..الشيخ يهدر فرصة خطيرة

06:09 م | السبت 14 سبتمبر 2019
كتب: حسين غريب
بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا..الشيخ يهدر فرصة خطيرة

جانب من مباراة الأهلي وكانو سبورت

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ينقل الوطن سبورت بثا مباشرا لحظة بلحظة لمواجهة الأهلي وكانو سبورت بدور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي في مباراة كانو سبورت

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف واحمد فتحيخط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحيخط الهجوم : مروان محسن

وجاء على دكة البدلاء : شريف اكرامي وياسر ابراهيم ووليد سليمان ومحمد هاني وصلاح محسن وحسام عاشور وحسين الشحات 

-انطلاق المباراة

-الدقيقة ٤ تشهد أول فرصة للأهلي عرضية من أحمد فتحي وتسديدة بالرأس لحمدي فتحي أعلى المرمى بقليل

-كرة عرضية طولية من السولية في اتجاه علي معلول أطول من اللازم خارج الملعب بالدقيقة ٩. 

-الدقيقة ١٠ ضغط هجومي من الأهلي على دفاع كانوسبورت وتنوع هجومي بين مروان محسن وأحمد الشيخ.

-الدقيقة 14 مرور جيد من الشيخ وكرة بينية لأحمد فتحي لكن الكرة تمر خارج الملعب.

-ربع ساعة تمر والتعادل السلبي سيد الموقف، وسط اعتماد على الكرات الطولية من كانو سبورت يبعدها دفاع الأهلي

-تدخل عنيف ضد علي معلول وسقوط لاعب الأهلي لكنه يشارك مجددا

-مرور ٢٠ دقيقة من مباراة الأهلي وكانو سبورت والتعادل السلبي قائم بأفضلية للأهلي وإبعاد مميز من محمود متولي في الدقيقة ٢١ لإحدى هجمات كانوسبورت.

-فتحي يرسل عرضية متقنة لمروان محسن يبعدها دفاع كانو سبورت، وضربة حرة مباشرة لأهلي بعد عرقلة لأحمد الشيخ لكنها لا تستغل بالشكل الأمثل.

-الشيخ يهدر أخطر فرص المباراة بعد تلقيه بينية خطيرة من السولية داخل منطقة الجزاء لكنه يسدد خارج المرمى بالدقيقة 27.

-الدقيقة30 والتعادل السلبي سيد الموقف وسط ضغط من الأهلي على المنافس.

-الدقيقة35 وانحصار الكرة في وسط الملعب والتعادل السلبي سيد الموقف

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