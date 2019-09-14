بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا..الشيخ يهدر فرصة خطيرة

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جانب من مباراة الأهلي وكانو سبورت
ينقل الوطن سبورت بثا مباشرا لحظة بلحظة لمواجهة الأهلي وكانو سبورت بدور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع : على معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف واحمد فتحيخط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحيخط الهجوم : مروان محسن
وجاء على دكة البدلاء : شريف اكرامي وياسر ابراهيم ووليد سليمان ومحمد هاني وصلاح محسن وحسام عاشور وحسين الشحات
-انطلاق المباراة
-الدقيقة ٤ تشهد أول فرصة للأهلي عرضية من أحمد فتحي وتسديدة بالرأس لحمدي فتحي أعلى المرمى بقليل
-كرة عرضية طولية من السولية في اتجاه علي معلول أطول من اللازم خارج الملعب بالدقيقة ٩.
-الدقيقة ١٠ ضغط هجومي من الأهلي على دفاع كانوسبورت وتنوع هجومي بين مروان محسن وأحمد الشيخ.
-الدقيقة 14 مرور جيد من الشيخ وكرة بينية لأحمد فتحي لكن الكرة تمر خارج الملعب.
-ربع ساعة تمر والتعادل السلبي سيد الموقف، وسط اعتماد على الكرات الطولية من كانو سبورت يبعدها دفاع الأهلي
-تدخل عنيف ضد علي معلول وسقوط لاعب الأهلي لكنه يشارك مجددا
-مرور ٢٠ دقيقة من مباراة الأهلي وكانو سبورت والتعادل السلبي قائم بأفضلية للأهلي وإبعاد مميز من محمود متولي في الدقيقة ٢١ لإحدى هجمات كانوسبورت.
-فتحي يرسل عرضية متقنة لمروان محسن يبعدها دفاع كانو سبورت، وضربة حرة مباشرة لأهلي بعد عرقلة لأحمد الشيخ لكنها لا تستغل بالشكل الأمثل.
-الشيخ يهدر أخطر فرص المباراة بعد تلقيه بينية خطيرة من السولية داخل منطقة الجزاء لكنه يسدد خارج المرمى بالدقيقة 27.
-الدقيقة30 والتعادل السلبي سيد الموقف وسط ضغط من الأهلي على المنافس.
-الدقيقة35 وانحصار الكرة في وسط الملعب والتعادل السلبي سيد الموقف
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