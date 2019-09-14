بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا..الشيخ يهدر فرصة خطيرة

ينقل الوطن سبورت بثا مباشرا لحظة بلحظة لمواجهة الأهلي وكانو سبورت بدور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي في مباراة كانو سبورت

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف واحمد فتحيخط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحيخط الهجوم : مروان محسن

وجاء على دكة البدلاء : شريف اكرامي وياسر ابراهيم ووليد سليمان ومحمد هاني وصلاح محسن وحسام عاشور وحسين الشحات

-انطلاق المباراة

-الدقيقة ٤ تشهد أول فرصة للأهلي عرضية من أحمد فتحي وتسديدة بالرأس لحمدي فتحي أعلى المرمى بقليل

-كرة عرضية طولية من السولية في اتجاه علي معلول أطول من اللازم خارج الملعب بالدقيقة ٩.

-الدقيقة ١٠ ضغط هجومي من الأهلي على دفاع كانوسبورت وتنوع هجومي بين مروان محسن وأحمد الشيخ.

-الدقيقة 14 مرور جيد من الشيخ وكرة بينية لأحمد فتحي لكن الكرة تمر خارج الملعب.

-ربع ساعة تمر والتعادل السلبي سيد الموقف، وسط اعتماد على الكرات الطولية من كانو سبورت يبعدها دفاع الأهلي

-تدخل عنيف ضد علي معلول وسقوط لاعب الأهلي لكنه يشارك مجددا

-مرور ٢٠ دقيقة من مباراة الأهلي وكانو سبورت والتعادل السلبي قائم بأفضلية للأهلي وإبعاد مميز من محمود متولي في الدقيقة ٢١ لإحدى هجمات كانوسبورت.

-فتحي يرسل عرضية متقنة لمروان محسن يبعدها دفاع كانو سبورت، وضربة حرة مباشرة لأهلي بعد عرقلة لأحمد الشيخ لكنها لا تستغل بالشكل الأمثل.

-الشيخ يهدر أخطر فرص المباراة بعد تلقيه بينية خطيرة من السولية داخل منطقة الجزاء لكنه يسدد خارج المرمى بالدقيقة 27.

-الدقيقة30 والتعادل السلبي سيد الموقف وسط ضغط من الأهلي على المنافس.

-الدقيقة35 وانحصار الكرة في وسط الملعب والتعادل السلبي سيد الموقف