عاجل.. وليد سليمان يحرز ثاني أهداف الأهلي في شباك كانو سبورت

نجح الأهلي في إحراز ثاني أهدافه في شباك كانو سبورت بطل غينيا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز وليد سليمان الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

جاء الهدف من بعد عرضية رائعة من أحمد فتحي من الجانب الأيمن ليسددها وليد سليمان برأسية قوية من داخل منطقة جزاء الفريق الغيني.

يذكر أن الأهلي فاز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على نظيره نادي إطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب".

وفي الإياب كرر الفريق الأحمر انتصاره من جديد على بطل جنوب السودان بتسهة أهداف بيضاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب".

وجاء تشكيل الفريق الأحمر أمام كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة في الموسم الجديد 2019-2020، والذي بدأ به السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء في الظهور الأول له، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" –أحمد الشيخ – رمضان صبحي.

خط الهجوم : مروان محسن.

فيما جاء على دكة البدلاء كلا من:

شريف إكرامي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وحسام عاشور، وحسين الشحات، وصلاح محسن، ووليد سليمان.

ويدير تلك المباراة تحكيميا كلًا من: الغيني سيكو توري، حكم ساحة، ويعاونه كل من صديقى سي دى بى وممادى تيري، هذا بالإضافة إلى جاكوب كامارا حكماً رابعاً، وآليم كوناتيه أبوبكر الكاميرونى مراقباً للقاء.